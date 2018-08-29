Основатель LHV назвал пещерным мышлением надежду на помощь детей в старости



"Это "пещерное мышление"", — сказал Лыхмус в своем последнем подкасте, отвечая на вопрос о его отношении к предложению отменить ступени накопительной пенсии, поскольку дети — единственно правильный столп пенсионной системы.

"Всегда есть и другая сторона. Этот пенсионный столп не где-то в сейфе. Эти деньги идут в экономику и помогают что-то создать", — пояснил инвестор.

В последние годы в Эстонии неоднократно звучали предложили сделать вторую ступень накопительной системы добровольной. Это предложение поддерживают, в частности, лидер партии "Отечество" (Isamaa) Хелир-Валдор Сеэдер и предприниматель Индрек Нейвельт.

Правительство подтвердило, что изменения в пенсионной системе не планируются.