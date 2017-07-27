Основатель Amazon стал богатейшим бизнесменом в мире

Основатель Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в мире с состоянием более $90 млрд, сообщает Gazeta.ru.

Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Безоса составляет $90,6 млрд, а Гейтса — $90,1 млрд.

Цена акций Amazon подскочила более чем на $15 за ночь, в то время как цена на бумаги Microsoft немного снизилась.

Агентство отмечает, что акции Amazon могут немного просесть, а Microsoft — увеличиться. Но даже в этом случае Безос, скорее всего, в ближайшие дни и недели вернет себе первенство по отношению к Гейтсу.