27.07.2017, 22:00

Основатель Amazon стал богатейшим бизнесменом в мире


Gazeta.ru
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Amazon.comFoto: Eero Vabamägi

Основатель Amazon Джеф Безос стал самым богатым человеком в мире с состоянием более $90 млрд, сообщает Gazeta.ru.

Согласно счетчику Forbes в реальном времени, состояние Безоса составляет $90,6 млрд, а Гейтса — $90,1 млрд.

Цена акций Amazon подскочила более чем на $15 за ночь, в то время как цена на бумаги Microsoft немного снизилась.

Агентство отмечает, что акции Amazon могут немного просесть, а Microsoft — увеличиться. Но даже в этом случае Безос, скорее всего, в ближайшие дни и недели вернет себе первенство по отношению к Гейтсу.

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