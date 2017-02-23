Оскорбленная клиентка ресторана: мне специально подложили в блюдо свинину!

Женщина из Финляндии описала в Facebook, как в кафе-ресторане Pierre в Тарту она стала жертвой притеснений. По ее мнению, ей специально подложили в блюдо свинину из-за ее внешнего вида.

Анна Мария МакЭлвайн пишет, что она заказала в ресторане вегетарианскую пасту, в которой, согласно меню, должны были быть брокколи, цветная капуста, черри-томаты и собственно, паста. Вместо этого она получила пасту с кусочками свинины.

По словам МакЭлвайн, паста была ”настолько хитро приготовлена”, что небольшие кубики свинины она обнаружила только тогда, когда начала есть блюдо. Шокированная женщина обратилась к официантам, которые подтвердили, что в пасте действительно есть свинина.

”Когда я сообщила это официанту, он просто зло посмотрел на меня и сказал "ну, вам вроде нравится!" Это же очевидно, что эта ”ошибка” была сделана специально. Поэтому, если вы вегетарианец, веган, еврей, мусульманин или адвентист, не ешьте в этом месте”, — написала она.

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МакЭлвайн добавляет, что подобное притеснение, как видимо, вызвал ее головной платок. В комментариях она пишет, что другие люди связались с ней и тоже поделились историями, когда им приносили в Pierre ”вегетарианские” блюда с мясом.

”Если вы хотите поддерживать расистское нацистское ханжество, то ешьте в ресторане Pierre!”, — пишет оскорбленная клиентка в заключение.

По словам представителя ресторана Pierre, просто-напросто произошла путаница из-за того, что в то время в ресторане было много заказов. Он заверяет, что сотрудники ресторана никогда не издевались над клиентами и не отпускали издевательские ремарки.

Представитель заявил, что в социальных сетях развернулась целая кампания против ресторана. Действительно, на странице ресторана в Facebook за последние сутки появилось множество негативных комментариев и оценок от людей, которые даже ни разу не посещали тартуский ресторан.

В ответ же эстонеземельцы, которые на самом деле ходили в ресторан, начали оставлять на странице заведения положительные комментарии, чтобы спасти имидж любимого ресторана.