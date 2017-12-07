Осиновский: в Эстонии продолжается быстрый рост зарплат, это обусловлено нехваткой рабочей силы

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, благодаря которому с начала 2018 года минимальная заработная плата в Эстонии вырастет до 500 евро и минимальная часовая зарплата составит 2,97 евро.

”Минимальная зарплата росла почти вдвое быстрее, чем средняя зарплата, что сократило неравенство в доходах и улучшило качество жизни десятков тысяч людей. Я высоко ценю работодателей и профсоюзы. Хотя амбиция по соглашению на следующий год скромнее, все же отрадно, что стороны достигли соглашения. Также, впервые вся минимальная зарплата не будет облагаться налогом”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

Законопроект опирается на коллективный договор, заключенный между Центральным союзом профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей Эстонии 26 октября 2017 г., в котором центральные организации социальных партнеров договорились о повышении ставки минимальной заработной платы в 2018 г. В соответствии с Законом о трудовом договоре, правительство устанавливает своим постановлением минимальную ставку на определенную единицу времени, и меньшую зарплату работникам платить нельзя.

”В Эстонии в целом продолжается быстрый рост зарплаты, что в первую очередь обусловлено нехваткой рабочей силы. При этом, мы знаем, что у нас много нереализованного человеческого ресурса: прежде всего в Ида-Вирумаа и Юго-Восточной Эстонии, где безработица по-прежнему остается проблемой. Также из-за наших низких зарплат десятки тысяч людей сейчас работают в Финляндии и рост зарплаты на родине поспособствует их возвращению домой”, — добавил министр.

Министр подчеркнул, что рост зарплат может сохраниться лишь в том случае, если повышается производительность. Именно для этого как предприятия, люди, так и государство должны прилагать усилия, чтобы двигаться к более высокой добавленной стоимости и наукоемкости. Именно для этого касса по безработице запустила обширную программу дополнительного и переобучения для работающих людей. Напомним, что в 2012 г. минимальная зарплата составляла 290 евро, в 2013 г. 320 евро, в 2014 г. 355 евро, в 2015 г. 390 евро и в 2016 г. 430 евро. В этом году минимальная зарплата составляет 470 евро.

Рост минимальной зарплаты означает рост связанных с минимальной зарплатой зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторе. Также увеличатся суммы связанных с минимальной зарплатой пособий, как например родительского пособия и платы за отпуск по уходу за ребенком.

Законопроект направлен на согласование с другими министерствами. Обратная связь ожидается также от Центрального союза профсоюзов Эстонии, Центральной организации профсоюзов служащих TALO, Центрального союза работодателей Эстонии, Эстонской торгово-промышленной палаты, Эстонского объединения развития работы персонала PARE, Союза городов Эстонии и Союза сельских самоуправлений Эстонии.

Постановление вступит в силу 1 января 2018 года.