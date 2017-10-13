Осиновский предложил увеличить компенсацию на лечение зубов

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский направил Больничной кассе предложение поднять ставку компенсации на лечение зубов для взрослых с 30 евро до 50 евро в 2018 году, сообщает Министерство социальных дел.

”Благодаря вступившей в силу в июле этого года компенсации на лечение зубов мы сделали важный шаг для того чтобы зубоврачебная помощь была людям по карману. Уже в самом начале мы сказали, что компенсация по возможности должна постепенно увеличиваться”, — сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский.

На протяжении трех месяцев компенсацией на лечение зубов воспользовалось свыше 34 000 человек в общей сложности на сумму в приблизительно 1,4 миллиона евро. По прогнозу, к концу года на компенсации будет израсходовано максимально 3 миллиона евро. В бюджете Больничной кассы на этот год на компенсацию на лечение зубов предусмотрено 6 миллионов евро, в новом году — 12 миллионов евро.

”Объем использованной на данный момент компенсации и прогноз на следующий год демонстрируют, что компенсацию использовали скромнее, чем было запланировано. Поэтому можно предложить большую компенсацию в рамках запланированного бюджета. Так что я сделал предложение повысить ставку компенсации на лечение зубов до 50 евро в течение календарного года”, — пояснил Осиновский. ”Мы верим, что это повысит интерес пациентов и стоматологических клиник к компенсации на лечение зубов”.

Пенсионеры по старости, пенсионеры по нетрудоспособности и люди с частичной или отсутствующей трудоспособностью, лица старше 63 лет, беременные, матери детей до года и те, у кого в результате лечения появилась повышенная необходимость в лечении зубов получают компенсацию в размере 85 евро в год. Также пожилым выплачивается возмещение на зубные протезы — 255,65 евро на три года.

Главная цель компенсации на лечение зубов для взрослых — способствовать поддержанию здоровья зубов при помощи регулярных, происходящих хотя бы раз в год посещений зубного врача или же при помощи первого шага, если зубы нуждаются в более основательном лечении. Компенсацию на лечение зубов по-прежнему можно использовать только у заключивших с Больничной кассой договор зубных врачей. На данный момент договор с Больничной кассой заключило 150 клиник, еще 9 представили ходатайство для заключения договора.

Чтобы обеспечить доступность компенсации на лечение зубов максимально широкому числу людей и сделать это с разумными ценами, для всех договорных партнеров Больничной кассы действует одинаковые цены — как есть предельные границы почти для всех услуг здравоохранения, финансируемых Больничной кассой.

Осиновский добавил, что Больничная касса работает над тем чтобы договорные партнеры действовали по всей Эстонии и у людей был бы более широкий выбор. ”Важно, что у пациента есть полная свобода получить компенсацию услуги лечения зубов в каком угодно местном самоуправлении”, — добавил министр.

Компенсация на лечение зубов для взрослых действует лишь на услуги первой необходимости, записанные в перечне услуг здравоохранения Больничной кассы: визит к стоматологу, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка лекарства и временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание.