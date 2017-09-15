Осиновский: послушать производителей алкоголя, так люди перестали работать, и только ездят за пивом в Латвию

На пресс-конференции правительства Евгения Осиновского попросили прокомментировать тот факт, что, по оценке Министерства финансов, Эстония потеряла 16 миллионов евро доходов от акцизов за счет того, что люди начали покупать алкоголь в Латвии, пишут "Деловые Ведомости".

"То, что трансграничная торговля возникнет, было предсказуемо. Каких она будет размеров, предсказать невозможно. Послушать производителей алкоголя, так люди бросили ходить на работу, и вместо этого ездят в Латвию за пивом. Министерство финансов обнародовало финансовый эффект от повышения акциза. Когда мы увидим цифры по объёму потребления, мы сможем оценить то, как рост акцизов повлиял на здоровье. Насколько нам известно, потребление снизилось", — сказал Осиновский.

"Эстонские торговцы тоже приложили свою руку к росту трансграничной торговли. Новые партии слабоалкогольных напитков должны были прийти лишь через 1-2 месяца, а цены торговцы подняли сразу, первого июля. Видимо, они посчитали, что снижение продаж будет недостаточно высоким, чтобы снизить свою маржу. Видимо, люди покупают", — сказал Осиновский.