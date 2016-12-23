Кабинет министров обсудил проект и пришел к принципиальному соглашению. Теперь по той же теме соберется и рабочая группа, в составе которой сам Осиновский, а также министр экономики Кадри Симсон и министр юстиции Урмас Рейнсалу.
Премьер-министр Юри Ратас заявил, что кабинет обсуждал проект ограничений и вопрос по сельским магазинам был одним из последних дискуссионных вопросов.
По мнению Симсон, введение дополнительных ограничений для сельских магазинов может привести к тому, что держать магазин в сельской местности станет делом сомнительным.