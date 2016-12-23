По словам министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского, до сегодняшнего дня его не смогли убедить, что намеченные для маленьких сельских магазинов ограничения по продаже алкоголя слишком затратны и сложны, передают Деловые Ведомости.

Кабинет министров обсудил проект и пришел к принципиальному соглашению. Теперь по той же теме соберется и рабочая группа, в составе которой сам Осиновский, а также министр экономики Кадри Симсон и министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что кабинет обсуждал проект ограничений и вопрос по сельским магазинам был одним из последних дискуссионных вопросов.

По мнению Симсон, введение дополнительных ограничений для сельских магазинов может привести к тому, что держать магазин в сельской местности станет делом сомнительным.