Осиновский обещает введение налога на сахар в 2019 году

Несмотря на то, что в следующем году налог на сахар не будет введен, министр здоровья и труда Евгений Осиновский обещает, что его внедрят в 2019 году, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета.

Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что представители IRL, которые выступают против налога, говорят о том, что налога не будет вовсе, либо он не появится в ближайшем будущем.

Председатель соцдемов Евгений Осиновский в ответ на это отмечает, что налог будет введен с 2019 года, поскольку это предусматривает стратегия госбюджета, передает rus.err.ee.

По словам Осиновкого, решение относительно будущего налога будет принято к апрелю следующего года.

Председатель конституционной комиссии Рийгикогу Марко Померанц (IRL) отметил, что закон предстоит обсудить, несмотря на то, что было решено отказаться от его введения в 2018 году.