Осиновский: хватит алкотематических свистоплясок! Успокойтесь, друзья, я выдержу и из политики не уйду

”Не думаю, что буду в эстонской политике даже через десять лет”, — ответил на жаркую критику председатель соцдемов министр здоровья и труда Евгений Осиновский в интервью Äripäev.

Осиновский в радиопередаче Äripäev „Minister külas”, которая выйдет в эфир в понедельник, объяснил, почему его достали дебаты об акцизах на алкоголь, и почему он до сих пор уверен, что все было сделано правильно, пишет Ärileht.

В соцсети он заявил, что не имеет намерений уходить из политики.

”Невыносимая легкость заголовков, или читаем все же дальше первой строчки :-) Уже с утра получил месседж, мол, держись, мол, не уходи из политики. М? Что происходит? И понимаю, что в заголовок к моему интервью вынесено "Ossinovski: kopp on ees" (”Осиновский: с меня хватит” — прим. ред.) Успокойтесь, друзья, я выдержу и из политики не уйду”, — пообещал министр.

”Я действительно сказал, что с меня хватит алкотематических свистоплясок, поскольку в этом уже давно нет ни одной новой мысли, эта тема себя абсолютно исчерпала”, — считает министр.