По мнению министра здоровья и труда Евгения Осиновского, Налогово-таможенный департамент мог бы более основательно взяться за продавцов привезенного из Латвии алкоголя. Сам же департамент проблемы не видит, так как разрешенные объемы не превышаются, а наличие цели перепродажи установлено не было, пишет Eesti Päevaleht.

По словам Осиновского, влияние приграничной торговли не очень большое, но вопрос заключается в общественной морали. Выступая в начале недели в Рийгикогу, он сказал, что намерен положить конец ”алкоралли” и надеется на помощь департамента. Согласно правилам единого рынка ЕС, в день через границу можно перевозить 100 литров пива и 10 литров водки для использования в личных целях. Департамент уже заприметил около сотни автомобилей, которые по несколько раз в неделю ввозят в страну ”в личных целях” ровно сколько алкоголя, сколько разрешено.

”Извините меня, но что это за личные цели — 110 литров в день?” — возмутился министр. Понятно, что подобные объемы закупаются в целях перепродажи в лучшем случае среди знакомых, в худшем — в местах общественного питания и кабаках. По словам министра, именно на эти нужды идет основной объем закупаемой в Латвии алкогольной продукции. ”Это нарушение закона, и это нарушение закона можно мониторить и ограничить”, — сказал он и добавил, что департамент должен дать обществу четкий сигнал о неприемлемости подобного поведения.

”Даже те, кто покупают максимальные количества, действительно, для собственного потребления, делают это с целью уменьшить акцизные расходы в стране своего проживания, то есть это не происходит в контексте свободного передвижения и совершаемых во время путешествий покупок”, — отметил Осиновский.

Так, Осиновский вместе с министром финансов Свеном Сестером планирует во время председательства Эстонии в ЕС поднять вопрос об уменьшении разрешенных на ввоз объемов алкоголя по всей Европе. Для уменьшение объемов необходимо получить согласие всех 28 стран-участниц.

”Случаи превышения разрешенных объемов происходят крайне редко, и коммерческих целей в отношении ввозимого из Латвии алкоголя нами установлено не было”, — сказал пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс.

Министр финансов Свен Сестер также доволен работой департамента: в прошлом году в госказну поступило на 13% больше алкогольных акцизов, чем в позапрошлом. ”Несомненно, необходимо продолжать монитогринг, но нельзя забывать про правила свободного передвижения товаров и людей”, — сказал он.

По мнению исполнительного директора Союза производителей и поставщиков алкогольной продукции Трийн Кутберг, было бы крайне неуместно требовать от департамента более существенных мер по надзору наряду с созданием имиджа партнера и советчика людей. По оценке союза, в прошлом году Эстония недополучила до 20 млн евро акцизов и подоходного налога, а пятая часть потребляемого в Эстонии крепкого алкоголя покупается через Латвию.

”Какова была бы реальная мера, которая помогла бы жителю Эстонии потреблять в Эстонии и оставила бы налоги в стране? Союз придерживается мнения, что в Эстонии алкогольный акциз не должен расти быстрее, чем в Латвии”, — сказала Кутберг, подчеркнув, что поднятие акциза не снизит потребление алкоголя среди населения, так как в условиях открытых границ люди будут просто искать более дешевые возможности за границей.