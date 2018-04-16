Организаторы ”Налоги едут” планируют в День восстановления независимости новую акцию

"Maksud sõidavad" 24. veebruaril. Foto: Ago Tammik

В сотый день рождения ЭР тысячи эстонцев в знак протеста против налоговой политики правительства отправились в Латвию, чтобы закупить алкоголь и другие товары. Организаторы сообщили о новой акции, которая состоится в День восстановления независимости, то есть 20 августа.