16.04.2018, 12:54

Организаторы ”Налоги едут” планируют в День восстановления независимости новую акцию

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rus.delfi.ee
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Maksud sõidavad
"Maksud sõidavad" 24. veebruaril.Foto: Ago Tammik

В сотый день рождения ЭР тысячи эстонцев в знак протеста против налоговой политики правительства отправились в Латвию, чтобы закупить алкоголь и другие товары. Организаторы сообщили о новой акции, которая состоится в День восстановления независимости, то есть 20 августа.

”Привет, народ! Мы немного затихли, но это не значит, что мы ничего не делаем и ничего не придумываем. На настоящий момент мы вместе к командой организаторов нашли время для новой акции. Дата, безусловно, была выбрана исходя из пожеланий народа: 20 августа 2018. Время проведения и другая информация будет позже”, — сообщили организаторы в Facebook.

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