Организатор фестиваля Weekend задолжал партнерам более 140 тысяч евро

Издание пишет, что с организатора фестивалей Weekend и Rockfest требуют долг инкассофирмы.

Нетто-доход WKND Festival Oy в прошлом году составил около 9 млн евро, а прибыль — 75 000 евро.

Ответственный а организацию фестивалей Томи Линдблом сообщил другому изданию Rumba, что представленная Talouselämä цифра не отвечает действительности, так как большая часть задолженностей уже улажена, то есть фирма ее выплатила или заключила соглашения о выплате.

Однако он отметил, что есть один счет, в отношении размеров которого стороны имеют разногласия.

Линдблом объясняет, что причины финансовых проблем заключается в том, что фестиваль Weekend Baltic прошел не очень хорошо с финансово точки зрения, и для решения проблем финская фирма одолжила эстонской деньги.

Несмотря на все это, Линдблом подтвердил, что фирма и дальше продолжит организовывать фестивали Weekend и Rockfest.