Организатор акции ”Налоги — в Латвию!”: это мой подарок Эстонской Республике к юбилею

Идейный вдохновитель акции против поднятия алкогольных акцизов ”Налоги — в Латвию!” Таави Леппик не согласен с точкой зрения министра иностранных дел Свена Миксера о том, что ехать закупаться в Латвию в день юбилея ЭР непатриотично.

”Я считаю, что это мой подарок Эстонской Республике к юбилею. Этой акцией я выступаю за Эстонскую Республику и против плохих решений правительства”, — сказал Леппик Delfi и отметил, что это ни в коем случае не ”алкотур”, а протест против роста акцизов.

”Вопрос заключается не в том, что мы едем за алкоголем. Если разные цифры говорят о недополученном акцизе, то никто еще не говорил о том, сколько из-за этого недополучено налога с оборота и подоходного налога. […] Если заправить фуру там дешевле на 300 евро, то можете сами предположить, заправляется ли кто-то из них в Эстонии. Если фирма за один раз экономит 300 евро, то это большая разница”, — рассуждает Леппик.

”Все говорят, что это нормально, и господин Осиновский утверждает, что поднял акциз потому, что люди в Эстонии слишком много пьют и что потребление должно снизиться, а это чистой воды ложь”, — сказал он и отметил, что если сначала он надеялся собрать на акцию в лучшем случае сто человек и машин, то уже сейчас желающих намного больше.

Леппик отметил, что его цель — не свергнуть правительство, а заставить его больше думать и взвешивать важные решения.