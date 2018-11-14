”Оранжевая похлебка — 6 дней подряд. На ужин — в два раза жиже”, или Кулинарные ужасы одной провинциальной больницы(13)
В редакцию Eesti Ekspress поступило письмо от пациентки больницы из Южной Эстонии.
В редакцию Eesti Ekspress поступило письмо от пациентки больницы из Южной Эстонии.
”Раз за разом поднимается в СМИ тема: еда в больницах. Но меня лично действительно это разозлило, когда столкнулась сама.
Я на прошлой неделе была два дня в больнице (три приема пищи), но этого хватило, чтобы убедиться: пока сестры и врачи лечат тело, убогая больничная еда попросту убивает дух.
Когда наступило время первого приема пищи, я была так голодна, что все плыло перед глазами. Потому, когда я открывала резиновую крышечку на чашке, аж слезы накатились: какое веселое оранжевое пюре! Теплое! Соленое! Еда! Моя соседка по палате, поднявшаяся с помощью регулятора, заглянула ко мне в миску и сказала: О! Да у вас же даже курица есть в супе!”. Также она поведала, что они подобную похлебку едят уже шесть дней подряд, но в ее чашке она еще жиже.
Я все равно отказывалась верить в ужасы больничной пищи, пока не наступило время ужина. Тот же оранжевый суп, только в два раза жиже: как в плане вкуса, так и по консистенции. На утреннюю кашу пожаловаться не могу, как и на кофе. Однако же его принесли и соседке по палате, которой он противопоказан. ”Жалуйся-не жалуйся — ничего не изменится”, — сказала она.
Конечно же, невозможно учитывать кулинарные предпочтения всех пациентов больницы. Я слышала, однако, что в Таллинне есть больницы, где у пациентов спрашивают об их предпочтениях. Но каков смысл кормить пациентов с больным животом капустой, вызывающей газы, или же принимающих антибиотики — творогом? Крайне прискорбно признавать: больница тебя быстренько возвращает к жизни, но дальнейшее выздоровление — с каждым приемом пищи — как шаг вперед и два назад.
Кстати, отвечает за питание в больнице Еesti Eine, а не Latvijas maltīte”.
Diagnostikakliiniku juhataja
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