Опытный мошенник снял дорогой дом в Пирита и отказался платить. Есть ли управа на нерадивых арендаторов?

Ранее неоднократно судимый мошенник решил въехать в дорогой дом и отказался его покидать. Новый законопроект занимается и нерадивыми арендаторами, но решения пока кажутся довольно скромными, пишет Eesti Päevaleht.

16 декабря прошлого года с маклером Кристиной Колгиной связался назвавшийся Максимом молодой человек и сказал, что заинтересован в аренде дома в Пирита. Месячная плата за аренду составляла около 3000 евро. Мужчина прислал выписку с B-карты своей зарегистрированной в Лондоне фирмы, а поиск в интернете по его имени и фамилии (которая, как выяснилась позже, была видоизменена) не давал никакой настораживающей информации. Договор был подписан, Максим обязался заплатить в общей сложности более 10000 евро (депозит, маклерская и арендная плата) и пожелал сразу же въехать. Поскольку была суббота, то банковские платежи остались висеть в воздухе, но мужчина предоставил владелице Кадри и маклеру выписку со счета в британском банке. Казалось, что все в порядке, и он получил ключи.

В понедельник выяснилось, что Максим не заплатил ни цента: либо выписки были поддельными, либо платежи отозваны. Мужчина аргументировал это тем, что произошла какая-то ошибка. Когда владелица попросила его съехать, он ответил, что в доме проживают маленькие дети и что съезжать он не собирается.

Обычно в таких историях арендатор продолжат пребывать на территории. Деньги он не платит, договор прекращается, но силой его никто из места его проживания выставить не может. Это его дом, а дом — место неприкосновенное. Единственным выходом для владельца остается суд, на который в лучшем случае уйдут месяцы, а в худшем — годы.

Кадри решила пойти по другому пути и отключила в доме электричество и воду. Такой прием разрешен и используется в борьбе с нечестными арендаторами все чаще. Это сработало, и 22 декабря мужчина съехал. В каждой из комнат Кадри обнаружила кучи пустых бутылок. ”Думаю, это и было его целью. Арендовать красивый дом и бесплатно отметить там рождество и новый год”, — говорит она. Это действительно могло входить в планы мужчины, но перед этим он, вероятно, намеревался справить там свой день рождения. Ведь выяснилось, что его настоящее имя Максим Чичеев и родился он 14 декабря.

Сам Максим говорит, что съехал именно из-за отключения электричества и что планировал оплатить всю сумму наличными. Но поскольку владелец преждевременно отключил электричество, то и денег не получил: ”Деньги перевел мой партнер по бизнесу, но позже платежи были аннулированы, поскольку электричество было отключено раньше обещанного срока. Я жил тогда с женщиной, у которой есть дети, и нам нужно было электричество”.

По словам присяжного адвоката бюро Sorainen Пауля Кюннапа, договор об аренде можно досрочно расторгнуть, если вторая сторона задолжала аренду за три месяца. В таком случае нужно оправить проблемному жильцу правильно составленное уведомление. ”Если при составлении уведомления вы ошибетесь, то оно не будет иметь силы и арендатор не должен на него реагировать”, — отмечает Кюннап.

В случае корректного уведомления арендатор может в течение 30 дней оспорить его. Далее — суд. Обычно это гражданский иск с правом подачи апелляции. После вступления решения суда в силу можно обратиться к судебному исполнителю, который сначала предложит арендатору съехать добровольно. Примечательно, что последний имеет право оспорить действия исполнителя и инициировать новые судебные разбирательства.

Над решением проблемы и уравновешиванием прав арендаторов и арендодателей Министерство юстиции думает годами и недавно закончило работу над планом соответствующего законопроекта. В нем, например, помимо прочего уменьшен срок неуплаты аренды до двух месяцев вместо нынешних трех. По оценке Кюннапа, однако, все изменения помогут лишь в случае законопослушного арендатора.

До конца февраля заинтересованные стороны могут представить министерству свои предложения по данному законопроекту.