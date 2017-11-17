Опыт ”отоваривания” в Латвии: не удалось попасть в магазин, так как желающих слишком много

В связи с поднятием алкогольных акцизов и без того процветающая на настоящий момент приграничная торговля лишь увеличится. Читатель Delfi написал в редакцию письмо, в котором рассказал о своем последнем опыте закупок в Латвии, когда ему из-за огромного количества желающих даже не удалось попасть в магазин.

”Когда надо, покупаю алкоголь в Латвии, там же вдвое дешевле. Но народ все больше покупает в Латвии и другие товары, например, одежду, обувь, сладости и прочее. Когда я последний раз был в Валмиере и хотел зайти в местный супермаркет, то, к сожалению, вокруг не было ни одного свободного места, чтобы припарковаться. Раньше такого не было. Много было и эстонских номеров. Тогда мне так и не удалось попасть в магазин, потому что просто некуда было поставить машину”.

”Эстонцы уже привыкли ездить закупаться в Латвию. Если есть привычка, то ее уже очень сложно изменить. Правительство молодцы, они ведь считают, что все правильно и им нужно за это повысить зарплату”, — написал читатель.