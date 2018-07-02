02.07.2018, 16:40

Опять SmartLynx! Самолет в Мадрид должен был вылететь утром, но отправится только около полуночи

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rus.delfi.ee
EST 3
Smartlynx Estonia lennuk
Smartlynx Estonia lennukFoto: Andres Putting

Из комментария авиакомпании выясняется тот факт, что предыдущие задержки спутывают весь график полетов.

На домашней странице Таллиннского аэропорта видно, что рейс из Таллинна в Мадрид должен был вылететь сегодня утром в 9 часов, но теперь время вылета — 23:00.

Пресс-секретарь SmartLynx Ильва Приеднице подтверждает, что рейс задерживается. "Рейс MYX 353 задерживается по ротационным причинам. Это означает, что эту задержку вызвали предыдущие задержки", — сказала она.

"Мы работаем во имя того, чтобы такие вещи в случае следующих рейсов не происходили. Сейчас в авиасообщении разгар сезона, и наш авиапарк тоже очень загружен. Если какая-то задержка происходит, очень сложно в дальнейшем держать самолеты в графике", — сказала Приеднице.

У SmartLynx в этом сезоне хронические проблемы. Последняя задержка была только в прошлую пятницу, когда рейс на Мальту отложили на 24 часа.

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