Опять SmartLynx! Самолет в Мадрид должен был вылететь утром, но отправится только около полуночи

Из комментария авиакомпании выясняется тот факт, что предыдущие задержки спутывают весь график полетов.

На домашней странице Таллиннского аэропорта видно, что рейс из Таллинна в Мадрид должен был вылететь сегодня утром в 9 часов, но теперь время вылета — 23:00.

Пресс-секретарь SmartLynx Ильва Приеднице подтверждает, что рейс задерживается. "Рейс MYX 353 задерживается по ротационным причинам. Это означает, что эту задержку вызвали предыдущие задержки", — сказала она.

"Мы работаем во имя того, чтобы такие вещи в случае следующих рейсов не происходили. Сейчас в авиасообщении разгар сезона, и наш авиапарк тоже очень загружен. Если какая-то задержка происходит, очень сложно в дальнейшем держать самолеты в графике", — сказала Приеднице.

У SmartLynx в этом сезоне хронические проблемы. Последняя задержка была только в прошлую пятницу, когда рейс на Мальту отложили на 24 часа.