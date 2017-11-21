Опять обули? Клиент купил салат, а его — в два раза меньше, чем обещано

”Интересно, почему Rimi обманывает клиентов?” — озадачился клиент, взвешивая салат. ”На упаковке написано, что салата — 200 граммов, а на самом деле его — почти в два раза меньше!”. Об этом пишет Kasulik.

Сеть магазинов в лице пресс-секретаря Катрин Батс приносит клиенту свои извинения и обещает, что претензию оправят дальше — производителю, чтобы выяснить причину.

”Отдел качества Rimi в каждой партии приверяет, помимо качества, выборочно еще и вес”, — поведала Батс. ”Однако не всегда в ходе проверки попадаются именно такие исключения, как на картинке”.