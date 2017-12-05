”Опять книга?” Предрождественская реклама Prisma привела общественность в ступор

Недавно сеть магазинов Prisma выступила с рекламными плакатами, которые гласят: ”Опять книга? Более широкий выбор идей для подарков найдете в Prisma”.

Реклама тут же вызвала в соцсетях негодование и вопросы. По словам руководителя коммуникационной службы Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, Prsima ставит перед собой цель предложить максимальный выбор товаров.

”Своей рождественской кампанией мы хотим привлечь внимание к различным клише в выборе подарков. Отсюда и четыре вопроса кампании: ”Опять книга? Опять свечка? Опять носки? Опять кружка?””, — поясняет Ланкотс.

Она говорит, что они ни в коем случае не хотят, чтобы люди перестали дарить друг другу книги. ”У нас можно приобрести много хороших книг, носков, кружек и свечей. Но мы хотим обратить внимание на то, что у нас есть еще много других товаров, подходящих в качестве подарка. Можно выбрать из 60 000 наименований. Если в качестве продуманного подарка будет выбрана хорошая книга или милые носки, которые принесут получателю радость, то будет замечательно”, — говорит представитель сети.