03.06.2018, 10:57

Опять двадцать пять! Клиенты Novatours "застряли" в Греции из-за неисправности SmartLynx

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rus.delfi.ee
EST 22
Smartlynx Estonia lennuk
Smartlynx Estonia lennukFoto: Andres Putting

Вчера вечером туроператор Novatours доставил отдыхавших в Греции эстонцев в аэропорт и пожелал счастливого полета, но из-за технической неисправности самолета SmartLynx рейс не состоялся и в 3 часа ночи людей доставили обратно в отель.

Сейчас никто из них не знает, когда они смогут вылететь на родину.

Только на днях Delfi писал о том, что за год эстонские потребители предоставили в отношении авиакомпании SmartLynx 142 жалобы. Во всех случаях речь идет о задержке рейса более чем на три часа.

Несмотря на это, туроператор Novatours не планирует прекращать с ними сотрудничества.

”Одним из ключевых факторов для того, чтобы клиенты были довольны, является беспроблемный полет и обслуживание на борту. Безопасность клиентов — приоритет Novators номер один и мы не делаем скидок в вопросе технической безопасности самолетов. Безопасность и благополучие пассажиров крайне важно и для SmartLynx”, — заверил руководитель по связям с общественностью Novatours Олев Рийзберг.

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