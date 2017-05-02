Опубликован список самых высокооплачиваемых чиновников за прошлый год

Согласно закону о госслужбе, каждый год публикуются зарплаты госслужащих. Исходя из этих данных, самую высокую зарплату получают гендиректор Департамента шоссейных дорог, гендиректор Департамента социального страхования, а также председатель Госсуда, сообщает rus.err.ee.

По состоянию на 1 января этого года в Эстонии работает 20 050 чиновников, что составляет 70% от общего числа госслужащих. Остальные служащие госсектора — работают по трудовым договорам или осуществляют вспомогательную работу, например, сотрудники отдела кадров, бухгалтера или секретари, пишет портал err.ee.

Средняя зарплата чиновника в прошлом году составила 1496 евро.

Самая высокая зарплата в прошлом году была у гендиректора Департамента шоссейных дорог, она составила 5 800 евро.