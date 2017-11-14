Опрос: жители Эстонии легкомысленно относятся к телефонной безопасности

В ходе опроса, проведенного Norstat в Эстонии, выяснилось, что 34% его участников загружали в свои телефоны мобильные приложения, о безопасности которых не имели ни малейшего представления.

Анализ результатов исследования потребительских предпочтений по заказу Tele2 показал: наиболее легкомысленно к вопросам телефонной безопасности относится молодежь, а также наши соотечественники, говорящие на русском языке.

Так, 64% респондентов в возрасте от 16 до 24 лет скачивали мобильные приложения, не убедившись в их безопасности, а 42% респондентов 25 — 49 лет признались в загрузке сомнительных решений.

По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, только магазины Android и Apple предлагают порядка 5 миллионов приложений. Плюс сотни тысяч приложений можно найти на других менее известных торговых площадках.

”Вряд ли можно утверждать, что в магазинах Android и Apple не бывает сомнительного программного обеспечения — там тоже следует быть осторожным. Однако особую бдительность надо проявлять в случаях, когда вы собираетесь сообщить данные своей кредитной карточки в каком-то малоизвестном интернет-магазине приложений”, — предупреждает Арон.

Самая элементарная мера телефонной безопасности, продолжает директор по продукции Tele2, — это блокировка экрана. Однако 38% жителей Эстонии пренебрегают даже такой предосторожностью.

”Мало того, среди участников опроса в возрасте старше 50 лет блокировку игнорирует уже добрая половина. И последствия здесь могут быть столь же печальными, как и в случаях, когда PIN-код был легкомысленно написан на банковской карте”, — считает Арон. Вы подвергаете себя реальной угрозе лишиться и денег, и личной информации.

Исследование потребительских предпочтений проводилось через интернет в октябре 2017 года по заказу Tele2. В нем приняли участие 500 человек старше 16 лет.