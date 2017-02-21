Опрос зарубежных инвесторов: Эстония — хорошая альтернатива Финляндии

Из данных проведенного финским центром экономических исследований Etla масштабного опроса следует, что 30% зарубежных инвесторов, планировавших инвестиции в финские компании, рассматривали в качестве альтернативы и Эстонию, пишет газета Eesti Päevaleht.

В качестве альтернативы Финляндии с точки зрения инвестиций Эстония занимает бесспорно лидирующую позицию. За ней с 9% следует Швеция, с 7% Германия и с 6% США.

Авторы исследования также отследили судьбу инвестиций: в половине случаев деньги получало финское предприятие, но, когда этого все-таки не происходило, а Эстония рассматривалась в качестве одной из альтернатив, средства получала именно она.

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Были рассмотрены и варианты возможного переноса предприятиями головной конторы в другие страны. Согласно рапорту, в переезде заинтересовано каждое десятое финское предприятие, и безусловной альтернативой в данном случае также является Эстония с 39%.

Graafik: Toom Tragel

Согласно исследованию, при выборе подходящей для инвестиции страны инвесторы руководствуются (31% респондентов — в очень существенной степени, 21% — в существенной), прежде всего, системой налогообложения коммерческих предприятий, а также правилами рынка рабочей силы, близостью клиентов и зарплатами. Государственные пособия на удивление на принятия решений об инвестициях существенно не влияют.