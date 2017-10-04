Опрос: повышение акцизов в Эстонии не повлияет на финский алкотуризм

Финны не собираются сокращать ввоз алкоголя из Эстонии, несмотря на решение соседней страны повысить акцизы на алкоголь. Для сокращения потребления алкоголя нужны другие меры, показывает свежее исследование.

По результатам опроса, проведенного по заказу финской Ассоциации торговли товарами повседневного потребления, финны будут и в дальнейшем покупать в Эстонии пиво и крепкие напитки, несмотря на повышение акцизов на алкоголь в Эстонии, сообщает YLE.

По мнению Ассоциации торговли, нужны новые меры для того, чтобы остановить ”пивное ралли” из Эстонии. Ассоциация, в частности, требует разрешить продажу крепкого пива и других напитков крепостью до 5,5% в финских продовольственных магазинах. Парламент Финляндии на днях рассмотрит соответствующее изменение в законодательстве.

Согласно результатам опроса Ассоциации торговли товарами повседневного потребления, повышение акцизов на алкоголь в Эстонии и появление напитков крепостью максимум 5,5 % вместе способствовали бы увеличению доходов финского государства от налогов.

В то же время Ассоциация верит, что общее потребление алкоголя сократилось бы примерно на 1%, а многие граждане стали бы пить менее крепкие напитки, чем сейчас.