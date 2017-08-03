Опрос: почти половина россиян считают невозможным ведение бизнеса без взяток

Вести бизнес в России без дачи взяток невозможно, считают 49% жителей страны. Об этом сообщается в опросе центра НАФИ, пишет Gazeta.ru.

”49% населения считают, что вести предпринимательскую деятельность, не давая взяток, нельзя. Доля людей, разделяющих данную точку зрения, выше в Северо-Кавказском (79%), Южном (63%) и Сибирском (53%) федеральных округах. Кроме того, данной позиции придерживаются в большей степени мужчины (53%) и люди в возрасте 45–59 лет (52%)”, — сказано в обзоре центра ”Деловой климат и конкурентоспособность российских предприятий”.

Кроме того, 67% опрошенных россиян считают, что в стране нельзя открыть собственный бизнес без большого первоначального капитала. Такой точки зрения придерживаются в Приволжском федеральном округе 73% жителей, в Южном федеральном округе — 68% и Дальневосточном федеральном округе — 66%.

Почти половина респондентов (46%) заявили, что у российского бизнеса нет способов защиты от преступности и криминала. Также к барьерам, которые препятствуют старту предпринимательской деятельности, россияне отнесли недостаток информации, знаний и опыта — 43%, отсутствие желания — 33% и отсутствие идей — 15%.