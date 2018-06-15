ОПРОС: Почти каждый второй житель Эстонии летом должен выполнять работу и за отдыхающего коллегу

В результате свежего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что 44% жителей Эстонии этим летом в период отпусков должны выполнять работу и за отдыхающих коллег. В основном работникам приходится заменять от одного до двух коллег, однако есть и такие, которые должны взять на себя работу более пяти коллег, сообщается в пресс-релизе.
”В начале лета мы провели исследование относительно рабочей нагрузки и спросили, обязанности скольких коллег работники должны выполнять летом. Почти половина отвечавших (44%) признались, что в период отпусков выполняют и трудовые обязанности коллег, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. — Отказаться от обязанности выполнять работу отдыхающего коллеги работнику, по сути, невозможно, поэтому в летний период нужно считаться с повышенной нагрузкой и стрессом. Увеличение рабочей нагрузки зависит от того, насколько сложно взять на себя обязанности коллеги — чем больше на предприятии т. н. незаменимых людей, тем больше усложняется ситуация в период отпусков или при неожиданном уходе незаменимого работника”.
По словам Хенри Аувяэрта, из-за отпусков больше всего увеличивается рабочая нагрузка в секторах механики и техники, ассистирования и продаж — в этих сферах в летний период не менее половины работников должны заменять коллег. Больше всего коллег на одного работника приходится заменять работникам сектора механики и техники, где 12% респондентов ответили, что должны выполнять обязанности более пяти коллег.
Меньше всего должны заменять коллег работники по обслуживанию клиентов и сектора общественного питания — в этих сферах на летние месяцы нанимают временную дополнительную рабочую силу, что, по всей видимости, ограничивает и рост нагрузки имеющихся работников.
Сколько коллег вам приходится заменять этим летом?