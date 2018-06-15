ОПРОС: Почти каждый второй житель Эстонии летом должен выполнять работу и за отдыхающего коллегу

По словам Хенри Аувяэрта, из-за отпусков больше всего увеличивается рабочая нагрузка в секторах механики и техники, ассистирования и продаж — в этих сферах в летний период не менее половины работников должны заменять коллег. Больше всего коллег на одного работника приходится заменять работникам сектора механики и техники, где 12% респондентов ответили, что должны выполнять обязанности более пяти коллег.

Меньше всего должны заменять коллег работники по обслуживанию клиентов и сектора общественного питания — в этих сферах на летние месяцы нанимают временную дополнительную рабочую силу, что, по всей видимости, ограничивает и рост нагрузки имеющихся работников.

Сколько коллег вам приходится заменять этим летом?