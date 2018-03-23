ОПРОС: Почти десятая часть работников видит кошмарные сны о своей работе

Свежий опрос CVKeskus.ee показал, что две трети работников Эстонии страдают расстройствами сна из-за работы, а 7% даже видят о своей работе кошмарные сны, сообщается в пресс-релизе.

”Два раза в год, во время перевода стрелок часов, в качестве тем для разговоров выступают расстройства сна и рабочий стресс. Поэтому мы решили выяснить, как рабочий стресс влияет на сон жителей Эстонии. Выяснилось, что 66% из 1368 опрошенных работников имеют неполноценный сон именно из-за рабочего стресса, — сказал Хенри Аувяэрт, менеджер по коммуникации в регионе Балтии портала поиска работы CVKeskus.ee, — Исследование показало, что почти каждому четвертому (23%) работнику мысли о работе часто мешают спать, у 36% расстройства сна из-за работы бывают иногда, а 7% отвечавших даже видели кошмарные сны о работе”.

Аувяэрт добавил, что из-за наличия социальных сетей и смартфонов мы связаны со своей работой больше, чем когда-либо раньше: ”В связи с развитием технологии мысли о работе легко проникают в наше свободное время, и разграничивать трудовую и частную жизнь становится все сложнее. А это, в свою очередь, влияет на качество отдыха и сна. Результаты свежего исследования как раз и показывают, насколько жителям Эстонии трудно отделять себя от работы и восстанавливаться”.

Как оставлять мысли о работе на работе?

Клинический психолог Peaasi.ee Анна-Кайса Ойдермаа советует придерживаться правила не смотреть после работы больше рабочую корреспонденцию.

”Еще лучше, чтобы электронные письма не поступали на телефон, и хорошо бы не включать компьютер вечером, — сказала Ойдермаа.

Она также советует делать работу только в рабочее время и договориться об этом на работе: "В некоторых странах, например, по окончании рабочего времени закрывают рабочие почтовые серверы, что помогает устоять перед соблазном”.

”Для хорошего сна важно также соблюдать рутину. Например, за час до сна можно погасить все экраны, проверить, чтобы желудок не был слишком полным или слишком пустым, не стоит употреблять перед сном алкоголь. Для лучшего расслабления можно освоить дыхание животом или другие упражнения на расслабление. Если же у вас нарушение сна уже продолжительное время, то можно обратиться к врачу-сомнологу или семейному врачу”, — добавила Ойдермаа.

5 советов, чтобы лучше спать: