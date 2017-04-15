Опрос Maxima выяснил, чем занимаются жители Эстонии на Пасху

Проведенный Maxima опрос показал, что наряду с привычным крашением яиц на Пасху жители Эстонии любят проводить время с семьей на свежем воздухе, а также заниматься садовыми работами или уборкой.

Основное предпочтение покупателей подтверждает и продажа куриных яиц — их количество может достичь 2,5 миллионов штук, сообщает пресс-служба предприятия.

”Ответы демонстрируют, что во время пасхальных праздников все от мала до велика, в первую очередь, красят яйца”, — директор по коммуникации Maxima Катя Любобратец подвела итоги опроса, проведенного в Facebook среди примерно 700 человек.

Это отражается и в потребительских предпочтениях. ”В этом году количество купленных в преддверии Пасхи куриных яиц может достичь 2,5 миллионов штук. Как минимум, половина клиентов выбирает именно белые яйца, чтобы затем раскрасить их в весенние цвета. В сравнении с прошлым годом, ныне большим спросом пользуются коричневые и перепелиные яйца, а также популярнее различные наклейки и пленки для их украшения. Популярны и разнообразные дополнительные украшения, например, праздничные салфетки и весенние цветочные композиции”, — уточнила Любобратец.

В качестве других любимых дел на Пасху респонденты отметили занятия на свежем воздухе. ”На весенние праздники люди ждут хорошую погоду, чтобы, например, прогуляться с семьей или навести порядок в саду”, — добавила она.