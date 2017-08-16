Опрос: латвийцы рассказали, сколько денег нужно для нормальной жизни

Для нормальной жизни жителям Латвии нужно в среднем 1165 евро в месяц, свидетельствуют данные опроса SKDS.



Это на 51 евро меньше, чем сумма, названная в аналогичном опросе год назад.

Размер доходов, необходимых для нормальной жизни, уменьшился впервые за последние шесть лет.

До сих пор самая высокая сумма необходимых доходов была зафиксирована в прошлом году — 1216 евро. Второй самый высокий показатель был в 2008 году — 1146 евро, затем в течение четырех лет он постепенно снижался и составил в 2012 году 844 евро.

В 2000 году для нормальной жизни латвийцам требовалось всего 494 евро.