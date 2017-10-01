Опрос: каждый пятый владелец дачи сталкивался с кражей или взломом

Согласно результатам опроса на тему безопасности, проведенного по заказу G4S Eesti, больше всего владельцы дач и загородных домов боятся пожаров (73% респондентов) и краж (67%), значится в пресс-релизе.

Почти половина респондентов лично сталкивались с кражами/взломами или слышали, что это произошло в округе. Каждый пятый респондент сказал, что в его загородный дом кто-то вломился, что-то украл или устроил в доме погром. Каждый третий участник опроса отметил, что подобное происходило в окрестностях его дачи.

Для защиты загородного дома или дачи чаще всего используется т. н. соседский дозор (59%) и датчик дыма (58%). Хотя датчик дыма обязательно должен быть в каждом доме, в том числе загородном, в ходе опроса выяснилось, что не все соблюдают это требование. ”Люди редко ездят на дачу — вероятно, поэтому и не считают, что датчик дыма там нужен”, — сказал член правления G4S Eesti Виллу Ыун. Однако респонденты назвали необходимым техническое решение, при котором датчик дыма соединен с охранной системой. ”Многие не знают, что даже в простейших охранных системах обычно есть датчик дыма, который при пожаре передаст сигнал в центр управления охранной фирмы”, — объяснил Ыун.

Так, в январе этого года в центр управления G4S поступил сигнал пожарной тревоги с хутора, находящегося в волости Ранну, Тартумаа. Сигнал передал датчик дыма, подключенный к охранной системе. Работник G4S приехал проверить, что произошло, и потушил пожар огнетушителем. Благодаря сигналу от охранной системы и быстрому вмешательству охранника здание удалось спасти. Владелец дома в тот день уехал за границу — о произошедшем он узнал от G4S.

Одна из причин, почему люди не спешат пользоваться охранными услугами в сельской местности, — убеждение, что патруль охранной фирмы не сможет отреагировать достаточно быстро. ”И о взломе, и о пожаре охранное оборудование сообщит за секунды. А это значит, что патруль отреагирует быстро. Часто люди недооценивают наши возможности и скорость реагирования”, — подчеркнул Ыун.

”Как правило, на дачах не происходит быстрых краж: в этих районах воры ”работают” дольше — в худших случаях им удается разобрать камин на части. Поэтому даже если патруль охранной фирмы приедет через полчаса, он сможет предотвратить больший ущерб или задержать в округе возможных подозреваемых”, — добавил Виллу Ыун.

Больше всего воров интересуют рабочие инструменты и бытовая техника: даже в загородных домах стоимость этих вещей может достигать 2000 евро. Дополнительный ущерб — разбитые окна или сломанные двери.

Наиболее часто со взломами сталкиваются владельцы дач и загородных домов на северо-востоке Эстонии. Из них 32% сказали, что их дачи взламывали, 53% — что в регионе, где находится дача, происходили взломы.

Те, кто имеет личный опыт или слышал о совершенных по соседству кражах, с большей вероятностью воспользуется охранными услугами и увезет из загородного дома ценные вещи.

В опросе участвовали 300 жителей Эстонии в возрасте 15–74 лет, у которых в дополнение к основному месту жительства есть дача или загородный дом.