26.11.2018, 13:18

ОПРОС: Каждый пятый работник выполняет сверхурочную работу бесплатно


rus.delfi.ee
EST
Raamatupidaja
RaamatupidajaFoto: Hendrik Osula

Каждый пятый работник Эстонии выполняет сверхурочную работу, не получая за это плату, — об этом говорит последний опрос, проведенный крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee. Сверхурочные часы — как оплачиваемые, так и неоплачиваемые — бывают почти у каждого второго работника.

”Свежее исследование, в которое внесли свой вклад более 4000 работников, показывает, что почти у половины (45%) работников Эстонии сверхурочные являются распространенной частью работы, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. — Более чем каждый пятый работник (21%, в прошлом году 22%) не получает доплату за сверхурочную работу, лишь 24% работников получают доплату за сверхурочные (в прошлом году 26%)”.

Хенри Аувяэрт добавил, что больше всего сверхурочных бывает у руководителей — более половины (56%) руководителей считают, что в последнее время выполняли много сверхурочной работы. ”К сожалению, сверхурочная работа эстонских руководителей выполняется за счет удовлетворенности работников — проведенное недавно исследование показало, что качеством руководства не удовлетворены ⅔ работников, — сказал Хенри Аувяэрт. — Создается ощущение, что руководители настолько перегружены микроуправлением, что им не хватает времени на удержание работников”.

Сверхурочная работа больше всего распространена в строительстве, транспортно-логистическом секторе и инфотехнологии. Меньше всего сверхурочных выполняли работники сфер ассистирования и финансов.

Молодые смело требуют доплату за сверхурочные

”31% молодых работников получали доплату за сверхурочные, что может быть обусловлено характером выполняемой работы. Многие молодые работники начинают свой трудовой путь на должностях, где существует почасовая оплата, поэтому намного легче учитывать сверхурочные, — считает Хенри Аувяэрт. — Сверхурочная работа распространена почти во всех возрастных группах, однако меньше всего сверхурочных выполняют работники в возрасте 36-45 лет, среди которых 40% ответивших, что работали сверхурочно”.

Оплата сверхурочных больше всего распространена в промышленности, транспортно-логистическом секторе, сфере инфотехнологии и обслуживании клиентов.

Данные OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) за 2017 год подтверждают большее трудолюбие эстонцев по сравнению с соседними странами. ”В 2017 году эстонцы работали на 229 часов больше, чем, например, финны. Более того, данный показатель за год вырос на 9 часов, т. е. больше, чем на 1 рабочий день, — сказал Хенри Аувяэрт. — Эстония также является единственной из ближайших стран, где количество рабочих часов в год растет”.

Пятая часть работников Эстонии выполняет бесплатную работу

ТОП

Работаете ли вы сверхурочно?201820172016
Да*45%48%46%
Редко28%28%30%
Нет26%24%25%
*Сверхурочные не оплачиваются21%22%19%
*Сверхурочные оплачиваются24%26%26%

Источник: CVKeskus.ee (4397 отвечавших)

В прошлом году эстонцы работали на 229 часов больше, чем финны

Среднее количество рабочих часов в годШвецияФинляндияЛитваЭстонияЛатвия
20171 6091 6281 8441 8571 875
20161 6261 6351 8851 8551 902

Источник: OECD (Организация экономического сотрудничества и развития)

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