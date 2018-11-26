ОПРОС: Каждый пятый работник выполняет сверхурочную работу бесплатно

”Свежее исследование, в которое внесли свой вклад более 4000 работников, показывает, что почти у половины (45%) работников Эстонии сверхурочные являются распространенной частью работы, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы Хенри Аувяэрт. — Более чем каждый пятый работник (21%, в прошлом году 22%) не получает доплату за сверхурочную работу, лишь 24% работников получают доплату за сверхурочные (в прошлом году 26%)”.

Хенри Аувяэрт добавил, что больше всего сверхурочных бывает у руководителей — более половины (56%) руководителей считают, что в последнее время выполняли много сверхурочной работы. ”К сожалению, сверхурочная работа эстонских руководителей выполняется за счет удовлетворенности работников — проведенное недавно исследование показало, что качеством руководства не удовлетворены ⅔ работников, — сказал Хенри Аувяэрт. — Создается ощущение, что руководители настолько перегружены микроуправлением, что им не хватает времени на удержание работников”.

Сверхурочная работа больше всего распространена в строительстве, транспортно-логистическом секторе и инфотехнологии. Меньше всего сверхурочных выполняли работники сфер ассистирования и финансов.

Молодые смело требуют доплату за сверхурочные