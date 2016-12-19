По результатам приуроченного к рождеству международного исследования Christmas Barometer 2016™, проведенного Ferratum Group, выяснилось, что больше всего денег на рождественские подарки тратят немцы — 30,58% от семейного нетто-дохода, но при этом на третьем месте находятся эстонцы, у которых сумма, потраченная на рождественские подарки, составляет целых 28,66% (571 €) от расходов. Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить потребительские привычки и предпочтения людей в рождественский период. Опрос был проведен в 20 странах.

”Результаты нашего исследования показывают, что у эстонцев мешки с подарками и рождественские столы одни из самых богатых по сравнению с остальным миром”, — прокомментировал результаты опроса потребителей координатор Ferratum Bank Eesti Танель Таркмеэс. Таркмеэс добавил, что рождество в Эстонии — это, в первую очередь, детский праздник, так как больше всего денег в период адвента эстонцы тратят именно на приобретение игрушек.

Среди принявших участие в исследовании стран самые большие суммы денег в рождественский период тратят в Германии. Немцы, являющиеся членами крупнейшей экономической среды в Европе, в этом году планируют потратить на рождественские покупки свыше 30% (807 €) от семейных доходов. Этот показатель примерно на 10% превышает средние данные по всем странам, где проводилось исследование (22%). Как ни удивительно, сразу за Германией следуют страны Прибалтики — Литва (30,30%) и Эстония (28,66%), а самые скромные потребители живут в Норвегии, Финляндии и Нидерландах. В этих благополучных государствах на траты, связанные с празднованием рождества, выделяется менее одной пятой части доходов населения.

Эстонцы тратят больше всего денег на игрушки (22%). На втором месте находятся косметические и парфюмерные товары, а на третьем — сладости (10%). Последнее место поделили между собой одежда и электроника (10%). Книги, которые считаются традиционным рождественским подарком, остались в Эстонии за пределами первой пятерки и попали в число пяти крупнейших статей расходов только в Польше (10%) и Чехии (8%).

Больше всего покупок в интернете совершают британцы

Хотя три четверти рождественских покупок по-прежнему совершаются по традиционным каналам, число покупок, сделанных в интернете, постоянно растет. В ходе исследования выяснилось, что средняя семья тратит 24,5% расходуемой на подарки суммы, совершая покупки в интернете. В прошлом году тот же показатель составил 21,6%.

Чаще всего рождественские покупки по интернету совершают граждане Великобритании — рождественские товары в интернет-магазинах приобретает свыше 40% британцев. Доля покупок, совершаемых в интернете, растет также благодаря Нидерландам, Швеции, Франции, Чехии, Польше и Германии — в этих странах по интернету планируется сделать более 24,5% покупок, что намного превышает средний показатель. В Эстонии по интернету совершается столько же покупок, сколько и в прошлом году. В исследовании Эстония оказалась на скромном 19 месте. Всего 15,42% жителей Эстонии предпочитает совершать рождественские покупки в интернете.



Ferratum Group организует крупнейшее приуроченное к рождеству международное исследование Christmas Barometer™ уже третий год, и в этом году в опросе приняло участие более 13 000 семей. Организаторов исследования интересовало, каковы, по мнению участников опроса, самые популярные рождественские подарки, в какой стране на празднование рождества тратят больше всего денег и совершают ли семьи все больше покупок в интернете или выбирают для шопинга традиционные места.

Результаты рождественского опроса компании Ferratum показывают, что потребительские привычки в различных странах по сравнению с предыдущими годами стали более унифицированными. 50% семей планируют потратить на празднование рождества столько же, сколько и в прошлом году, а 6% собираются увеличить расходы. В то же время, на результатах исследования явно отразился Брексит. Если в 2015 году британцы собирались потратить на празднование рождества 38,5% (1145 €) от доходов семьи, то в нынешнем году эта сумма составляет всего 23% (695 €).