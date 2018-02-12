Опрос: четверть работников планируют в ближайшее время сменить работу

Результаты проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат свежего исследования рынка труда, в котором участвовало более 14 000 респондентов, показывают, что активность на рынке труда исключительно велика: 80% работников открыты для новых предложений о работе, а 28% не намерены работать у своего нынешнего работодателя более года. Таким образом, поиск и сохранение новых работников становится для работодателей все более сложной задачей и обходится все дороже, значится в пресс-релизе.

На рынке труда более активны, прежде всего, менее обеспеченные работники с низкой зарплатой. Респонденты, которые активно искали работу, получали в среднем 873 евро, респонденты, которые были открыты для предложений, получали 1023 евро, а работники, которые вообще не искали работу, получали 1060 евро. В то же время, высокая зарплата не всегда гарантирует лояльность работника. В ходе крупнейшего в Эстонии исследования в области зарплат выяснилось, что хотя среди работников, зарабатывающих выше медианной зарплаты (900 евро в руки), активных соискателей работы было меньше (менее 10%), большинство из них (71%) были открыты для предложений.

”Каждый четвертый работник планирует смену работы — на рынке труда Эстонии наблюдается исключительная активность, о чем говорит и быстро растущее число выдвижений своих кандидатур”, — сказал менеджер по коммуникации в регионе Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт. ”Кроме неудовлетворенных работой людей, из которых две трети (66%) планируют сменить работу в ближайшее время, 18% неудовлетворенных работой работников также планировали сменить ее в ближайшие шесть месяцев”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Пять лет или более планируют проработать у своего нынешнего работодателя менее трети (30%) респондентов. Более четверти (28%) намерены уйти с работы в течение года. Из числа молодежи в возрасте 16-24 лет не планируют работать у своего нынешнего работодателя более года почти половина (44%). ”Таким образом, результаты исследования показывают, что долгий стаж работы у одного и того же работодателя уходит в прошлое, а частая смена работы становится новой реальностью”, — прокомментировал результаты исследования Хенри Аувяэрт.

Помимо высокой основной зарплаты важным фактором в удовлетворенности работой и смене работы являются также доплаты и льготы — имеются ли у работников возможности зарабатывать дополнительные деньги и каков пакет льгот. Результаты исследования показывают, что наряду с основной зарплатой большая неудовлетворенность связана именно с возможностью получать доплаты и льготы. Многие льготы и блага стали само собой разумеющейся частью условий труда, которыми работодатель уже не выделяется, но при отсутствии которых люди отказываются выдвигать свою кандидатуру.

”Хотя многие организации предлагают работникам различные льготы, 41% участвующих в исследовании работников ими не удовлетворены”, — прокомментировала результаты руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер. ”На неудовлетворенность льготами влияет количество предлагаемых льгот и их соответствие предпочтениям работника. Половина отвечавших (50%) считают, что льготы не соответствуют их предпочтениям, 54% ответили, что предлагаемых льгот недостаточно. Самую большую неудовлетворенность вызывает, если работодатель не предлагает блага, являющиеся само собой разумеющимися во многих секторах, например, компенсация расходов на дополнительное обучение по специальности, бесплатные кофе, чай и питьевая вода, гибкое рабочее время. Хотя почти половина работников (48%) считают льготы важной частью пакета вознаграждения, более половины (58%) предпочли бы вместо льгот более высокую основную зарплату”, — добавила Кадри Сеэдер.