Опрос: более половины жителей Эстонии ждут от правительства снижения алкогольного акциза

58% жителей Эстонии выступают за снижение акциза на алкоголь, а сохранение его на прежнем уровне поддерживают всего 23%, передает rus.err.ee.

Снижение акциза поддерживается большинством практически во всех социально-демографических группах — женщинами и мужчинами, молодежью и пенсионерами.

При анализе результатов опроса на фоне общей картины выделяются только сторонники Социал-демократической партии, из которых около половины считают, что ставку акциза следует оставить на прежнем уровне, а ее снижение поддерживают лишь 35%.

За последние годы ставки акциза на алкоголь в Эстонии заметно повысились. Более всего увеличился акциз на слабоалкогольные напитки. Например, акциз на пиво вырос более чем вдвое с 2015 года. Одновременно с ростом акцизов активизировался алкогольный туризм в Латвию, а рост поступлений алкогольного акциза приостановился, и минфин регулярно пересматривает прогнозы его поступления в сторону понижения. К настоящему моменту правительство отказалось от дальнейшего повышения акциза с 2019 года, но о снижении ставки речь пока не идет.