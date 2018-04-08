Опрос: более половины работников считают, что работодатель мог бы повысить им зарплату

В результате недавнего исследования CVKeskus.ee выяснилось, что более чем каждый второй работник Эстонии считает, что работодатель мог бы повысить ему зарплату. Только каждый двадцатый ответил, что зарплаты на его предприятии конкурентоспособны, значится в пресс-релизе.

”Мы исследовали мнение работников в двух странах Балтии — Эстонии и Литве — относительно конкурентоспособности зарплат их работодателей, чтобы выяснить, где давление на зарплаты сильнее”, — сказал менеджер по коммуникации в странах Балтии крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что на сегодняшний день всего 5% работников Эстонии считают зарплаты на их предприятии конкурентоспособными.

”Более чем каждый второй из опрошенных работников Эстонии (58%) считает, что работодатель способен платить более высокую зарплату. В Литве целых 76% отвечавших считали, что работодатель способен повысить зарплату, — это говорит о том, что давление на зарплаты в Литве значительно сильнее”, — добавил Хенри Аувяэрт.

В данный момент наиболее критичные секторы в Эстонии — это финансы, строительство, недвижимость, маркетинг и продажи, где работники сознают возможность повысить зарплаты и ждут инициативы от работодателя. Меньше всего удовлетворены зарплатами на своем предприятии работники транспортного, логистического, промышленного и производственного секторов — всего 1% опрошенных считает зарплаты на их предприятии конкурентоспособными.