Опрос: автомобилисты чаще стали отдавать предпочтение ламельным шинам

Согласно проведенному PZU Kindlustus опросу, 69% водителей отдают предпочтение шипованным шинам, а 31% предпочитают ламельные. Год назад аналогичный опрос показал, что шипованные шины выбирают 77% водителей, значится в пресс-релизе.

По оценке руководителя группы страхования автомобилей PZU Kindlustus Яануса Танне, популярность шипованных шин сюрпризом не является, но вместе с тем увеличилось и число водителей, предпочитающих ламельные шины. ”По мнению водителей, шипованные шины являются в зимних условиях универсальным выбором, подходящим для любой дороги. С годами любителей ламельных шин стало несколько больше — их считают разумным выбором, скорее, те, кто в основном ездит в городе”, — сказал Танне.

Сторонники ламельных шин отметили следующее:

· До сих пор я ездил ”на шипах”, но понял, что они реально нужны всего несколько раз в году. Ламельные шины также заметно тише.

· Во-первых, прямой контакт с дорожным покрытием, что повышает устойчивость и управляемость. Во-вторых, нет шума, который создают шипы на чистой дороге. В-третьих, на ламельной резине можно ездить круглый год.

· До сих пор я ездил на шипованных шинах, но теперь они остались в подвале, а на машину я поставил ламельные: они не так сильно портят наши — и без того разбитые — дороги, а кроме того заметно тише.

· Поскольку я больше езжу по городу, предпочитаю ламельные шины.

А вот, что считают сторонники шипованных шин:

· Теперь я хочу приобрести шипованные шины. Я живу в деревне и на ламельной резине попадал в неприятности, а кроме того еще один зимний сезон старые шины просто не выдержат.

· Я верен шипованной резине. Мы с семьей часто ездим на большие расстояния и безопасность для нас прежде всего!

· Шипованные шины — надежный выбор. В этом году зима снова пришла неожиданно.

· Я думаю о собственной безопасности и о безопасности семьи. С учетом зимних дорожных условий в Эстонии, последствия езды на ламельной резине могут быть печальными. На ламельной резине машину сложнее контролировать.

· Наши дороги часто обслуживают лишь на словах или на бумаге. Случалось, что я был первым, кто едет по свежему снегу и меня заносило на припорошенном снегом гололеде.

· Без вариантов — шипованные шины. Мне приходится ездить по экстремальным проселочным дорогам, которые могут быть полностью покрыты льдом.

Один из ответивших отметил: ”Я езжу очень осторожно. Мне кажется, что шипы уже сточились, а шины к этому времени отъездили больше двух сезонов, но в мастерской говорят, что мои шины в самом лучшем состоянии, которое они сегодня (в 20:00) видели”. Многие респонденты отметили, что следят за состоянием шин и покупают новые уже спустя два сезона. Принимая решение о замене шин, смотрят на глубину протектора, на состояние шипов и на то, получили ли шины за прошлый сезон какие-либо повреждения.

В качестве одного из преимуществ ламельных шин ответившие отметили возможность ездить на них круглогодично, но Танне говорит, что удобство и экономия здесь обманчивы: ”Я рекомендую вовремя менять ламельные шины на летние — таким образом улучшается управляемость автомобиля и за лето ламельные шины не износятся”.

”Замена шин сейчас тема очень актуальная. Хотя настоящая зима еще не наступила, когда температура опускается до нуля, дороги становятся скользкими. Первый снежный день этого сезона — 26 октября — уже привел к целому ряду аварий и происшествий”, — отметил Танне.

В Эстонии на зимних шинах минимальная глубина протектора в центральных канавках должна составлять 3 мм (рекомендуется 4-5 мм). Использовать можно как ламельные, так и шипованные шины. В сильный мороз рекомендуется проверить давление в шинах.