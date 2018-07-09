ОПРОС: 77% жителей Эстонии готовы сменить работу ради возможности работать дома

”Разумеется, существуют должности, не позволяющие работать дома, а также типы людей, которым дистанционная работа не подходит. Домашний офис предполагает наличие у работника самостоятельности, технической смекалки и благонадежности, умения планировать время и устанавливать приоритеты, — добавил Хенри Аувяэрт. — С другой стороны, в настоящее время руководители должны обеспечивать удовлетворенность работников пяти поколений, что неизбежно предполагает большее доверие к работникам и вне офиса”.

Возможность работать из домашнего офиса является притягивающим фактором для всех возрастных групп

Среди работников в возрасте 25 лет и моложе сменить работу ради возможности работать дома готовы 82% отвечавших. Среди работников в возрасте 26-44 лет и 45-53 лет этот показатель составляет 76%, а среди работников в возрасте 54-72 лет поменять работу ради возможности работать из домашнего офиса готовы 71% отвечавших.

”Хотя считается, что свободный график больше важен для молодого поколения, различия не столь велики, как можно было бы ожидать. Возможно, что желание молодых поколений работать по возможности вне офиса повлияло и на старшие поколения”, — сказал Хенри Аувяэрт.

По сферам деятельности труднее всего привлечь возможностью работать дома руководителей. ”С одной стороны, это кажется логичным, поскольку почти у пятой части (18%) руководителей уже имеется возможность работать дома, однако почему-то данный образец не действует в отношении работников государственного и финансового секторов”, — отметил Хенри Аувяэрт.

Сразу сменить работу ради возможности работать дома больше всего готовы работники государственного сектора. Больше всего разрешается работать в домашнем офисе руководителям (18% отвечавших), работникам государственного сектора (13%), финансового сектора (11%) и сферы инфотехнологии (11%).

В исследовании участвовали 2014 работников из разных сфер деятельности по всей Эстонии. 47% участвовавших в исследовании имели высшее, 24% — профессиональное, 23% — среднее и 6% — основное образование.

Сменили ли бы вы свою нынешнюю работу, если бы получили предложение с возможностью работать дома (при той же зарплате)?

Нет, я уже имею возможность работать дома 7% Нет, возможность работать дома не является достаточной причиной для смены работы 16% Да, я готов в ближайшее время сменить работу ради возможности работать дома 36% Да, я готов сразу сменить работу, если мог бы время от времени работать дома 41%

Да, я готов сразу сменить работу, если мог бы время от времени работать дома Да, я готов в ближайшее время сменить работу ради возможности работать дома Нет, я уже имею возможность работать дома Государственное и публичное управление 54% 26% 13% Общественное питание 51% 30% 6% Ассистирование/ Администрирование 50% 34% 4% Финансы 44% 35% 11% Промышленность/ Производство 43% 38% 4% Продажа 42% 37% 5% Обслуживание клиентов 40% 38% 4% Механика/Техника 38% 39% 5% Здравоохранение / Социальная работа 38% 36% 2% Транспорт/Логистика 38% 36% 7% Инфотехнология 33% 40% 11% Строительство/Недвижимость 31% 39% 4% Управление 24% 39% 18%

Источник: CVKeskus.ee (в опросе участвовало 2014 работников со всей Эстонии)