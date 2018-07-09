09.07.2018, 16:13

ОПРОС: 77% жителей Эстонии готовы сменить работу ради возможности работать дома

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rus.delfi.ee
EST 1
Raamatupidaja
RaamatupidajaFoto: Hendrik Osula

В результате свежего исследования крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee выяснилось, что 77% жителей Эстонии готовы поменять свою нынешнюю работу, если бы получили предложение с возможностью работать дома.

В результате исследования, в котором участвовало более 2000 респондентов, выяснилось, что большинство работников (77%) готовы сменить работу в том случае, если зарплата осталась бы прежней, но появилась бы возможность время от времени работать дома. Около половины отвечавших (41%) без колебаний сразу приняли бы предложение о новой работе на той же должности, если при этом будет возможность при необходимости работать дома. Кроме того, на данных условиях в ближайшее время готовы сменить работу 36% отвечавших. Всего 7% отвечавших отметили, что их работодатель уже сейчас позволяет при необходимости работать из домашнего офиса.

”Удивительно, насколько эстонские работодатели боятся разрешать работать из домашнего офиса, — сказал менеджер CVKeskus.ee по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт. — Всего менее чем у десятой части участвовавших в исследовании работников имеется возможность время от времени работать вне офиса. Заключается ли причина в том, что руководителям сложно оценить результаты работы и поэтому им приходится оценивать проведенные в офисе часы?”.

”Разумеется, существуют должности, не позволяющие работать дома, а также типы людей, которым дистанционная работа не подходит. Домашний офис предполагает наличие у работника самостоятельности, технической смекалки и благонадежности, умения планировать время и устанавливать приоритеты, — добавил Хенри Аувяэрт. — С другой стороны, в настоящее время руководители должны обеспечивать удовлетворенность работников пяти поколений, что неизбежно предполагает большее доверие к работникам и вне офиса”.

Возможность работать из домашнего офиса является притягивающим фактором для всех возрастных групп

Среди работников в возрасте 25 лет и моложе сменить работу ради возможности работать дома готовы 82% отвечавших. Среди работников в возрасте 26-44 лет и 45-53 лет этот показатель составляет 76%, а среди работников в возрасте 54-72 лет поменять работу ради возможности работать из домашнего офиса готовы 71% отвечавших.

ТОП

”Хотя считается, что свободный график больше важен для молодого поколения, различия не столь велики, как можно было бы ожидать. Возможно, что желание молодых поколений работать по возможности вне офиса повлияло и на старшие поколения”, — сказал Хенри Аувяэрт.

По сферам деятельности труднее всего привлечь возможностью работать дома руководителей. ”С одной стороны, это кажется логичным, поскольку почти у пятой части (18%) руководителей уже имеется возможность работать дома, однако почему-то данный образец не действует в отношении работников государственного и финансового секторов”, — отметил Хенри Аувяэрт.

Сразу сменить работу ради возможности работать дома больше всего готовы работники государственного сектора. Больше всего разрешается работать в домашнем офисе руководителям (18% отвечавших), работникам государственного сектора (13%), финансового сектора (11%) и сферы инфотехнологии (11%).

В исследовании участвовали 2014 работников из разных сфер деятельности по всей Эстонии. 47% участвовавших в исследовании имели высшее, 24% — профессиональное, 23% — среднее и 6% — основное образование.

Сменили ли бы вы свою нынешнюю работу, если бы получили предложение с возможностью работать дома (при той же зарплате)?

Нет, я уже имею возможность работать дома

7%

Нет, возможность работать дома не является достаточной причиной для смены работы

16%

Да, я готов в ближайшее время сменить работу ради возможности работать дома

36%

Да, я готов сразу сменить работу, если мог бы время от времени работать дома

41%

Да, я готов сразу сменить работу, если мог бы время от времени работать дома

Да, я готов в ближайшее время сменить работу ради возможности работать дома

Нет, я уже имею возможность работать дома

Государственное и публичное управление

54%

26%

13%

Общественное питание

51%

30%

6%

Ассистирование/ Администрирование

50%

34%

4%

Финансы

44%

35%

11%

Промышленность/ Производство

43%

38%

4%

Продажа

42%

37%

5%

Обслуживание клиентов

40%

38%

4%

Механика/Техника

38%

39%

5%

Здравоохранение / Социальная работа

38%

36%

2%

Транспорт/Логистика

38%

36%

7%

Инфотехнология

33%

40%

11%

Строительство/Недвижимость

31%

39%

4%

Управление

24%

39%

18%

Источник: CVKeskus.ee (в опросе участвовало 2014 работников со всей Эстонии)

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