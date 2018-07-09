ОПРОС: 77% жителей Эстонии готовы сменить работу ради возможности работать дома

”Разумеется, существуют должности, не позволяющие работать дома, а также типы людей, которым дистанционная работа не подходит. Домашний офис предполагает наличие у работника самостоятельности, технической смекалки и благонадежности, умения планировать время и устанавливать приоритеты, — добавил Хенри Аувяэрт. — С другой стороны, в настоящее время руководители должны обеспечивать удовлетворенность работников пяти поколений, что неизбежно предполагает большее доверие к работникам и вне офиса”.
Возможность работать из домашнего офиса является притягивающим фактором для всех возрастных групп
Среди работников в возрасте 25 лет и моложе сменить работу ради возможности работать дома готовы 82% отвечавших. Среди работников в возрасте 26-44 лет и 45-53 лет этот показатель составляет 76%, а среди работников в возрасте 54-72 лет поменять работу ради возможности работать из домашнего офиса готовы 71% отвечавших.
”Хотя считается, что свободный график больше важен для молодого поколения, различия не столь велики, как можно было бы ожидать. Возможно, что желание молодых поколений работать по возможности вне офиса повлияло и на старшие поколения”, — сказал Хенри Аувяэрт.
По сферам деятельности труднее всего привлечь возможностью работать дома руководителей. ”С одной стороны, это кажется логичным, поскольку почти у пятой части (18%) руководителей уже имеется возможность работать дома, однако почему-то данный образец не действует в отношении работников государственного и финансового секторов”, — отметил Хенри Аувяэрт.
Сразу сменить работу ради возможности работать дома больше всего готовы работники государственного сектора. Больше всего разрешается работать в домашнем офисе руководителям (18% отвечавших), работникам государственного сектора (13%), финансового сектора (11%) и сферы инфотехнологии (11%).
В исследовании участвовали 2014 работников из разных сфер деятельности по всей Эстонии. 47% участвовавших в исследовании имели высшее, 24% — профессиональное, 23% — среднее и 6% — основное образование.
Сменили ли бы вы свою нынешнюю работу, если бы получили предложение с возможностью работать дома (при той же зарплате)?
Нет, я уже имею возможность работать дома
7%
Нет, возможность работать дома не является достаточной причиной для смены работы
16%
Да, я готов в ближайшее время сменить работу ради возможности работать дома
36%
Да, я готов сразу сменить работу, если мог бы время от времени работать дома
41%
Да, я готов сразу сменить работу, если мог бы время от времени работать дома
Да, я готов в ближайшее время сменить работу ради возможности работать дома
Нет, я уже имею возможность работать дома
Государственное и публичное управление
54%
26%
13%
Общественное питание
51%
30%
6%
Ассистирование/ Администрирование
50%
34%
4%
Финансы
44%
35%
11%
Промышленность/ Производство
43%
38%
4%
Продажа
42%
37%
5%
Обслуживание клиентов
40%
38%
4%
Механика/Техника
38%
39%
5%
Здравоохранение / Социальная работа
38%
36%
2%
Транспорт/Логистика
38%
36%
7%
Инфотехнология
33%
40%
11%
Строительство/Недвижимость
31%
39%
4%
Управление
24%
39%
18%
Источник: CVKeskus.ee (в опросе участвовало 2014 работников со всей Эстонии)