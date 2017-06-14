Опрос: 70% эстоноземельцев предпочитают воду из крана в местах общественного питания

Проведённый Tallinna Vesi опрос показал, что 70% жителей предпочитают воду из крана в местах общественного питания. В то же время 92% опрошенных считают, что воду из крана нужно предлагать бесплатно, значится в пресс-релизе.

Результаты проведённого в начале июня среди более чем 1200 человек интернет-опроса показали, что, хотя потребители предпочитают воду из крана, всё-таки это ещё не распространено так широко в местах общественного питания. По оценке почти половины опрошенных посетителей, воду из крана не предлагают в ресторанах и кафе. Исследование показало, что в местах общественного питания, где вода из крана предлагается, по опыту посетителей большей частью она предлагается бесплатно (55%).

По словам руководителя по коммуникации Tallinna Vesi Элийс Венник, было приведено несколько причин, почему места общественного питания должны предлагать воду из крана. ”Больше всего выделили дружелюбное отношение к окружающей среде, низкую цену и хорошее качество. Также и полезность, так как вода из крана свежее и не содержит дополнительных примесей. Также упомянули, что место общественного питания, где предлагают воду из крана, оставляет приятное впечатление, особенно если вода предлагается бесплатно. Многие ответившие не видят причину платить за более дорогую воду из бутылки”, — прокомментировала Венник результаты опроса.

”Нас очень радует, что осведомлённость об окружающей среде из года в год растёт как среди жителей, так и среди мест общественного питания. Кажется, что вопрос о воде из крана не вызывает больше ложного стеснения, и места общественного питания также сами всё чаще вместо воды из бутылки предлагают воду из крана”, — сказала Венник.

Предприятие Tallinna Vesi создало сайт www.vesikraanist.ee, для того чтобы отметить места общественного питания, в которых предлагается вода из крана, и предоставить эту информацию клиентам. Мы по-прежнему ждём как отзывы клиентов, так и пожелания самих мест общественного питания, для того чтобы постоянно пополнять этот список”, добавила Венник.

Tallinna Vesi провело в начале июня онлайн исследование, в котором приняло участие свыше 1200 опрошенных. Опрос проводился с целью получить мнения посетителей мест общественного питания, насколько важно для них, что в местах общественного питания предлагается вода из крана, насколько доступна вода из крана в этих местах и предлагают ли её бесплатно. Большинство ответивших были женщины в возрасте 16-35 лет.

Tallinna Vesi и раньше организовывало кампании, в рамках которых популяризировало потребление воды из крана, и год от года численность потребителей воды из краны росло. Если в 2011 году воду из крана пили бы 48% таллиннцев, то в 2016 году этот показатель был уже 80%. В то же время существенный вклад для увеличения потребления воды из крана вносят также места общественного питания.