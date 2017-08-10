Опорный аэропорт Ryanair в Германии продан китайской компании

Федеральная земля Рейнланд-Пфальц продала принадлежавшую ей 82,5-процентную долю терпящего убытки аэропорта Франкфурт-Хан дочерней компании китайского концерна HNA Airport Group. Во вторник, 9 августа, были приведены в исполнение все шаги, необходимые для вступления в силу договора, сообщило земельное министерство внутренних дел в Майнце.

Как пишет Deutsche Welle, сумма сделки составила 15,1 миллиона евро, эту сумму китайский концерн внес еще до окончательного завершения покупки. Китайцы намерены сделать аэропорт прибыльным и планируют провести реструктуризацию. Пока неясно, будут ли сохранены все рабочие места, указывает dpa.

Брюссель разрешил субсидии

Одним из условий сделки было согласие Еврокомиссии. В начале августа 2017 года Брюссель разрешил Рейнланд-Пфальцу предоставить китайскому концерну субсидии в размере не более 25,3 миллиона евро до 2024 года. Власти в Майнце пообещали HNA помощь в размере до 22,6 миллиона евро, чтобы сохранить рабочие места в аэропорту.

Оставшаяся доля в 17,5 процента принадлежит соседней федеральной земле — Гессену, власти которого пока не смогли ее продать. Переговоры по этому вопросу велись уже с двумя инвесторами.

Между Франкфуртом и Люксембургом

Аэропорт Франкфурт-Хан расположен примерно посередине между Франкфуртом-на-Майне и Люксембургом, от обоих городов его отделяют около 120 километров. Аэропорт был оборудован на базе бывшего американского военного аэродрома.

Первые полеты гражданских самолетов были выполнены в 1993 году, а с 1999 года из него стали выполняться полеты ирландского лоукостера Ryanair. В последующие годы эта авиакомпания превратила Франкфурт-Хан в свой опорный аэропорт в Германии. Кроме того, руководство аэропорта активно развивала сотрудничество с грузовыми авиаперевозчиками.

С 2007 года в аэропорту начали падать показатели пассажирооборота и выручки от перевозки грузов. В секторе грузовых авиаперевозок разгорелась конкурентная борьба, уменьшившая прибыльность бизнеса. 2015 год аэропорт завершил с убытком в 17,4 млн евро. Федеральной земле Рейнланд-Пфальц приходилось неоднократно субсидировать убыточное предприятие. В итоге было решено провести тендер и найти перспективного покупателя. Китайская компания Shanghai Yiqian Trading Company (SYT) согласилась заплатить Рейнланд-Пфальцу 16 миллионов евро, однако сделка в итоге сорвалась.