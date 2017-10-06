Оплата услуг Таави Котка вызвала скандал в Словакии

Портал fakt24.sk пишет, что вице-премьер Словакии Питер Пеллегрини заплатил Таави Котка за два дня консультации 10 000 евро.

По данным этого портала, вице-премьер консультировался с Котка по поводу того, как улучшить портал slovensko.sk, с которым было много проблем, пишут "Деловые Ведомости".

На этот портал было потрачено 50 миллионов евро и еще 20 миллионов будет использовано на его исправление.

"Даже эстонцы работали над своей системой 10 лет. Это не произошло за один день, у них тоже были проблемы. И сегодня они полностью довольны результатами. Я занимался большим делом в Финляндии и Эстонии, и мы решили, что нам стоит получить лучший совет в мире", — сказал Пеллегрини.