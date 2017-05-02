Оператор впервые отменяет лимит на потребление мобильного интернета

1 мая 2017 года Tele2 первым среди операторов Эстонии приступил к предложению смартфонного пакета, который содержит неограниченный объем разговорного времени, SMS и интернета.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, появление такого пакета можно оценивать как важное событие на рынке мобильной связи Эстонии, поскольку до сих пор местные операторы предлагали только решения с неограниченным количеством разговорных минут и SMS. Теперь же в пакет Tele2 входит также услуга 4,5G интернета, которая не лимитируется по объему и скорости соединения.

”Новый пакет действительно позволяет использовать интернет без каких-либо ограничений — буквально столько, сколько душа пожелает. Вы можете смотреть фильмы, слушать музыку, пользоваться социальными сетями, облачным сервисом и больше не беспокоиться о том, а хватит ли у вас гигабайтов. Смартфонный интернет становится безграничным”, — подчеркнула К. Арон и уточнила, что месячная плата за пакет, независимо от использованных объемов, всегда будет всегда оставаться неизменной и выгодной для клиента.

”Необходимость в таком пакете для смартфонов назрела уже давно. За последнее время клиенты Tele2 в шесть раз увеличили потребление интернета, и всё чаще предпочитают использовать мобильный интернет вместо постоянного подключения”, — рассказала директор по продукции Tele2. Впервые, по ее словам, безлимитный пакет появился в США (оператор T-Mobile), где он оказался очень востребован. ”В настоящее время аналогичные неограниченные решения уже предлагают многие крупные мобильные операторы в Европе и США”, — отметила К. Арон.

В Эстонии такой сервис предлагает только Tele2. Пакет стоит 21,99 евро и содержит неограниченные объемы услуг звонков, SMS и 4,5G- интернета. Начиная с 1 июня 2017 года пакетом можно пользоваться за ту же месячную плату повсюду в ЕС, с единственным отличием, что верхняя планка потребления услуги передачи данных в регионе устанавливается на уровне 6 Гбайт.

Сравнительный анализ подобных пакетов разных эстонских операторов

