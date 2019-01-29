Оператор "Северного потока — 2" назвал сроки завершения строительства первых двух веток

"Первая нитка ["Северного потока — 2"] будет готова в ноябре, вторая в декабре", — сказал он.

Разрешение Дании

Nord Stream 2 AG рассчитывает к концу года получить разрешение от Дании на прокладку трубопровода.

"Надеемся, что к концу этого года мы получим это разрешение", — сказал Коркоран.

Он также отметил, что разрешение пока является единственной проблемой.

Он напомнил, что компания направила уже вторую заявку, и "датские власти совершенно корректно ее рассматривают".

О "Северном потоке — 2"

В конце ноября 2018 года сообщалось, что в рамках "Северного потока — 2" уже уложено около 300 км трубопровода. Две ветки "Северного потока — 2" должны быть построены до конца 2019 года. Общая мощность проекта составляет 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд.