05.10.2018, 10:40

Оператор предупреждает: осторожно, фальшивые телефоны!

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rus.delfi.ee
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Samsung Note 9
Ühes käes kasutamiseks on Note 9 pisut liialt suurFoto: Madis Veltman

Как считает директор по маркетингу Tele2 Катрин Арон, можно легко попасть впросак при покупке подержанных телефонов: среди них встречаются подделки, практически не отличимые от оригинала.

”Всякий раз, когда в магазинах появляется очередная новая модель, заметно увеличивается количество объявлений о продаже подержанных телефонов, и оживляются разного рода махинаторы. И уж если вы решили купить телефон с рук, обязательно соблюдайте три простых правила, чтобы не попасться на удочку мошенника”, — советует Арон.

Остерегайтесь подделок!

У большинства сегодняшних флагманских телефонов существуют двойники — чрезвычайно похожие на них подделки, но с ограниченным набором функций. И в худшем случае у вас в руках может оказаться устройство, которое из-за ограниченной совместимости вообще не будет работать в Эстонии.

Если при покупке телефона у вас возникнут какие-то подозрения, обратитесь к официальному дилеру этой модели в Эстонии. Он сможет подтвердить оригинальность устройства и при необходимости провести диагностику на выявление скрытых дефектов.

Подлинность телефона на базе операционной системы Android можно также проверить с помощью специальных приложений, например, Phone Doctor или Test Your Android.

В случае покупки айфона это проще всего сделать на официальном сайте Apple.

Проверьте IMEI-код!

При покупке подержанного телефона обязательно убедитесь в его исправности: всё ли работает, как действуют разные функции и SIM-карта. Проверьте также, как функционируют наушники, слот для карты памяти и зарядка.

IMEI-код телефона вы можете проверить заранее, у себя дома, на сайте imei.info. Это очень важно, поскольку с рук продают и украденные телефоны, занесенные в черный список Эстонии или других европейских стран. С таким приобретением вам уж точно делать нечего.

Особенно важно это выяснить в случае покупки подержанного айфона: если он был украден, то владелец всегда может дистанционно заблокировать его с помощью функции Find My iPhone. Обязательно потребуйте от продавца отключить в вашем присутствии эту функцию и проверьте, чтобы поля с Apple ID и паролем были пустые.

Узнайте побольше об интернет-продавцах!

При покупке через интернет обязательно посмотрите оценки и комментарии, которые продавец получал раньше. Будьте предельно осмотрительны с теми, кто постоянно публикует объявления о продаже, а в социальных сетях лучше иметь дело с людьми, которые вам знакомы.

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