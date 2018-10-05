Оператор предупреждает: осторожно, фальшивые телефоны!

”Всякий раз, когда в магазинах появляется очередная новая модель, заметно увеличивается количество объявлений о продаже подержанных телефонов, и оживляются разного рода махинаторы. И уж если вы решили купить телефон с рук, обязательно соблюдайте три простых правила, чтобы не попасться на удочку мошенника”, — советует Арон.

Остерегайтесь подделок!

У большинства сегодняшних флагманских телефонов существуют двойники — чрезвычайно похожие на них подделки, но с ограниченным набором функций. И в худшем случае у вас в руках может оказаться устройство, которое из-за ограниченной совместимости вообще не будет работать в Эстонии.

Если при покупке телефона у вас возникнут какие-то подозрения, обратитесь к официальному дилеру этой модели в Эстонии. Он сможет подтвердить оригинальность устройства и при необходимости провести диагностику на выявление скрытых дефектов.

Подлинность телефона на базе операционной системы Android можно также проверить с помощью специальных приложений, например, Phone Doctor или Test Your Android.

В случае покупки айфона это проще всего сделать на официальном сайте Apple.

Проверьте IMEI-код!

При покупке подержанного телефона обязательно убедитесь в его исправности: всё ли работает, как действуют разные функции и SIM-карта. Проверьте также, как функционируют наушники, слот для карты памяти и зарядка.