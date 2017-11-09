Оператор: Mobiil-ID – единственная альтернатива ИД-карте при работе в э-государстве

Решение Правительства Республики приостановить с 3 ноября сертификаты ID-карт затронуло большое количество клиентов Elisa, которые обратились за подключением Mobiil-ID. Однако, еще большее количество клиентов обращаются в Elisa с вопросом, является ли Smart-ID полноценной альтернативой ID-карте и Mobiil-ID, сообщает пресс-служба Elisa.

”Ни сегодня, ни в будущем Smart-ID нельзя использовать для операций в э-государстве и для электронных операций с государством” — пояснила руководитель продуктового маркетинга компании Elisa Майлиис Плооманн. ”Smart-ID никогда не был предназначен для этих целей. И пока Smart-ID не является заменой ”живой” или электронной подписи, он не может заменить ID-карту или Mobiil-ID” — уточнила Плооманн, добавив, что Smart-ID так же нельзя активировать без ID-карты или Mobiil-ID. ”То есть сегодня это не является решением для тех клиентов, действие сертификатов которых приостановлено”.

Частные лица используют Mobiil-ID для входа на портал э-государства eesti.ee, подач различных заявок (субсидии, записи в регистры), с его помощью можно участвовать в электронных выборах, для предприятий — это возможность для подачи отчетов государству, для формирования справочных и информационных запросов.

Преимуществом Mobiil-ID является возможность его использовать на устройствах любого типа: и на смартфонах, и на кнопочных телефонах. Smart-ID же можно использовать только на новых смартфонах и планшетах.

Но по словам Майлиис Плооманн Smart-ID — инновационная функция, основная ценность которой заключается в возможности пользоваться электронными услугами в странах, где нет аналогичного Mobiil-ID решения, предназначенная, например, для банков с филиалами в нескольких странах. ”В странах, где нет решения на уровне нашего Mobiil-ID, Smart-ID является отличным вариантом для замены небезопасных кодовых карт. Эстония по развитию цифровых услуг во всех сферах заметно опережает другие страны, чем, несомненно, дает повод для гордости” — сказала Майлиис Плооманн.

Она отметила, что Elisa разделяет позицию государства, по которой каждый житель Эстонии может иметь как минимум два решения для удостоверения личности и аутентификации, и Mobiil-ID по своей безопасности и функциональности эквивалентен ID-карте. ”Elisa поддерживает призыв правительства подключать альтернативный способ аутентификации личности, тем самым обеспечив своим клиентам безопасность и надежность повседневных операций”.

На сегодняшний день услугу Mobiil-ID подключили 46 000 клиентов Elisa.