Operail завершает этот год со значительной прибылью

Несмотря на то, что в этот же период прошлого года предприятие находилось в убытке примерно на два миллиона евро, в этом году прибыль Operail активно растет. ”Более широкий взгляд на железную дорогу и увеличение портфеля услуг позволяет нам после долгого времени снова завершить экономический год с прибылью. Наш прогноз показывает, что мы завершим 2018 год с прибылью почти в 10 миллионов евро”, — прокомментировал промежуточный отчет за девять месяцев председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

Концерн сдает в аренду более 1800 вагонов, и доход от аренды вагонов вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 160%, достигнув 6,3 миллиона евро. Прибыль концерна до вычета процентов, налогов и амортизации, то есть EBITDA, составила 12 миллионов евро, а в прошлый период — три миллиона евро.

При обслуживании клиентов трех коммерческих направлений предприятия (грузоперевозки, аренда вагонов, а также ремонт и модернизация подвижного состава) в ближайшем будущем одним из самых больших вызовов Operail станет поиск рабочей силы. ”С добавлением новых коммерческих направлений наша деятельность расширяется, поэтому увеличивается и наш спрос на качественную рабочую силу. За этот год наш штат работников увеличился на 7%, а новые проекты, например, модернизация локомотивов, требуют еще больше рабочих рук”, — пояснил Тоомсалу.