07.11.2018, 21:12

Operail завершает этот год со значительной прибылью

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rus.delfi.ee
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Operaili veduri C30-M esitlus ja ristimine
Operaili veduri C30-M esitlus ja ristimineFoto: Kaspar Pokk

Коммерческая прибыль международного логистического и транспортного предприятия Operail составила за девять месяцев этого года 7,5 миллионов евро. В соответствии с прогнозами, прибыль ожидается и в последующие годы, сообщает предприятие.

Несмотря на то, что в этот же период прошлого года предприятие находилось в убытке примерно на два миллиона евро, в этом году прибыль Operail активно растет. ”Более широкий взгляд на железную дорогу и увеличение портфеля услуг позволяет нам после долгого времени снова завершить экономический год с прибылью. Наш прогноз показывает, что мы завершим 2018 год с прибылью почти в 10 миллионов евро”, — прокомментировал промежуточный отчет за девять месяцев председатель правления Operail Рауль Тоомсалу.

Концерн сдает в аренду более 1800 вагонов, и доход от аренды вагонов вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 160%, достигнув 6,3 миллиона евро. Прибыль концерна до вычета процентов, налогов и амортизации, то есть EBITDA, составила 12 миллионов евро, а в прошлый период — три миллиона евро.

При обслуживании клиентов трех коммерческих направлений предприятия (грузоперевозки, аренда вагонов, а также ремонт и модернизация подвижного состава) в ближайшем будущем одним из самых больших вызовов Operail станет поиск рабочей силы. ”С добавлением новых коммерческих направлений наша деятельность расширяется, поэтому увеличивается и наш спрос на качественную рабочую силу. За этот год наш штат работников увеличился на 7%, а новые проекты, например, модернизация локомотивов, требуют еще больше рабочих рук”, — пояснил Тоомсалу.

”Важными ключевыми словами для Operail в третьем квартале однозначно станут безопасность на железной дороге, а также чувство ответственности и инициатива наших сотрудников”, — сказал Тоомсалу. ”Я рад, что помимо выполнения коммерческих целей наши работники занялись информированием детей и молодежи об опасностях на железной дороге. Хорошим примером этого являются первые мероприятия программы безопасности, предназначенной для почти 400 детей наших работников”, — добавил Тоомсалу.

”Безопасность — очень важная тема. Хочу всем напомнить, что дни становятся короче, а вечера длиннее, поэтому очень важно носить в темное время светоотражатель, чтобы быть заметным. Железнодорожные пути нельзя переходить в не предназначенных для этого местах, а при переходе следует обязательно прислушаться и посмотреть в обе стороны, чтобы убедиться в безопасности перехода”, — подчеркнул Тоомсалу.

Operail является принадлежащим эстонскому государству предприятием, основными направлениями бизнес-деятельности которого являются грузовые перевозки, ремонт и модернизация локомотивов и вагонов, а также сдача подвижного состава в аренду. Предприятие обеспечивает работой 680 человек.

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