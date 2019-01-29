Operail экспортирует локомотивы, построенные в Эстонии

Подписанный во вторник, 29 января, договор стал очередной важной вехой в коммерческом направлении модернизации и строительства подвижного состава Operail. ”Заключенный сегодня договор показывает, что работа последних полутора лет приносит свои плоды. Важно, что мы развиваем направления, которые не завязаны на одних только железнодорожных грузоперевозках, а рассматривают железную дорогу в более широком плане”, — сказал председатель правления Operail Рауль Тоомсалу. ”Эти два первых экологичных и экономичных локомотива, которые отправляются в Украину, составляют только десятую часть нашей производственной мощности. В данный момент еще строится третий локомотив, и мы также заключили с партнерами по сотрудничеству договоры, необходимые для строительства четвертой машины. На первом этапе мы планируем модернизировать в общей сложности 19 локомотивов”, — добавил Тоомсалу.

Предприятие Operail начало проект по модернизации локомотивов C30-M американского производства в 2016 году и в октябре прошлого года представило первый построенный локомотив C30-M. ”Стоимость проекта составляет 40 миллионов евро, и мы уже сделали первые успешные шаги в рамках этого проекта. Локомотивы C30-M очень универсальные, они подходят как для маневровых работ, так и для местных грузоперевозок. Кроме того, их можно без лишнего труда настроить в соответствии с шириной колеи целевого рынка, а это значит, что для нас открыт и, например, рынок Финляндии”, — рассказал Тоомсалу.