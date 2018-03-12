Опекунам взрослых инвалидов хотят добавить к оплачиваемому отпуску пять дней

Комиссия Рийгикогу по социальным делам поддержала предложение Министерства социальных дел увеличить оплачиваемый отпуск на пять дней людям, на чьем попечении находятся инвалиды.



Комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила законопроект, дающий право получить дополнительный пятидневный оплачиваемый отпуск по уходу за взрослым человеком с глубоким недугом. Комиссия приняла решение направить законопроект на первое чтение.

Председатель комиссии Хельмен Кютт отметила, что законопроект мотивирует человека, ухаживающего за близким с подобными проблемами, продолжать ходить на работу или искать работу. Законопроект дает дополнительное свободное время для ухода за близким с глубоким недугом или организации этого ухода. "Дополнительный отпуск дает работнику возможность посещать врача с лицом с глубоким недугом, организовывать уход или просто находиться рядом с этим человеком", — сказала Кютт.

По словам заместителя председателя комиссии Моники Хауканымм, дополнительный отпуск немного помогает совмещать работу и личную жизнь. "Законопроект позволяет разделять обязанности по уходу между близкими", — сказала Хауканымм. Она добавила, что в целях должно быть и предоставление отпуска по уходу тем, кто не работает на основании трудового договора. "Форма и содержание работы постоянно меняются. Поэтому предоставление отпуска по уходу лишь на основании трудового договора — слишком узкая трактовка вопроса и устаревший подход".

На заседании было сказано, что действующий Закон о трудовом договоре позволяет родителю, опекуну или попечителю ребенка с недугом получить дополнительный отпуск для того, чтобы уделить ребенку с особыми нуждами больше времени. Близкие и попечители совершеннолетних людей с глубоким недугом, однако, не могут получить такой отпуск. Участники заседания также отметили, что отпуск по уходу — первый шаг по снижению нагрузки по уходу.

Компенсировать отпуск будут на основании минимальной ставки заработной платы. В отношении ходатайства, начисления, оплаты и компенсации отпуска по уходу будут применены те же принципы, что и в отношении ходатайства, начисления, оплаты и компенсации оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком.

Согласно законопроекту, работник имеет право на отпуск, если он является родителем, дедушкой или бабушкой, сестрой, братом, ребенком или внуком совершеннолетнего лица с глубоким недугом. Право на отпуск также имеет супруг или зарегистрированный сожитель, опекун или назначенный местным самоуправлением попечитель.

Комиссия решила направить проект закона о внесении изменений в Закон о трудовом договоре, Закон о компенсациях семьям и, в связи с этим, в другие законы пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 21 марта.