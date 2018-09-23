23.09.2018, 21:50

ОПЕК: США обгонят Россию по нефтедобыче в 2018 году

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Gazeta.ru
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ОПЕК: США обгонят Россию по нефтедобыче в 2018 году
Foto: LUCY NICHOLSON, REUTERS

Российская сторона уступит свои позиции по нефтедобыче Соединенным Штатам в 2018 году. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на ежегодный прогноз ОПЕК World Oil Outlook 2040.

Согласно прогнозам, в этом и следующим году российская сторона продолжит добывать 10,3 млн баррелей в сутки, а нефтедобыча США в 2018 году составит 10,5 млн баррелей в сутки, а через год достигнет показателя в 11,5 млн баррелей в сутки.

Отмечается, что Соединенные Штаты будут обгонять Россию по добыче нефти и в дальнейшем: так, к 2025 году российский показатель составит 10,4 млн баррелей, а американский — 13,4, а в 2035 году показатели нефтедобычи будут находиться на уровне в 10,2 и 11,4 млн баррелей в сутки соответственно.

”Ожидается, что с 2023 по 2040 год поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, сократятся на 6,7 миллиона баррелей в сутки, из которых почти половина приходится на снижение добычи нефти в США”, — говорится в документе.

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